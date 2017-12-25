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    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    18952C2

    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus H7 是 LED H7 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。

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    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

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    完美電氣效能

    運作順暢

    • 適用於 LED-HL [~H7]
    • 2 入裝
    • 先進汽車系統

    確保適用於 LED-HL [~H7]

    部分車型可能會遇到 LED 升級版的問題。獨特的飛利浦 CANbus 轉接器可確保任何電氣問題迎刃而解，運作順暢。包括儀表板的錯誤訊息或 LED 閃爍等相關狀況，都能獲得解決。

    輕鬆安裝

    CANbus 轉接器的設計先進，方便安裝，裝好即可發揮優異效能。

    各種狀況下都能發揮最佳效能

    CANbus 轉接器針對車用設計考量到引擎室日常面對的各種嚴苛狀況。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      完美電氣效能

    • 產品說明

      應用
      H7
      型號
      12176C2
      符合 ECE
      範圍
      LED CANbus
      技術
      LED
      類型
      [~H7]

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12176C2
      訂購代碼
      5064994

    • 包裝資料

      包裝類型
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • 包裝產品資訊

      MOQ (專業人士適用)
      4

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