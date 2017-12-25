CANbus adaptor LED LED 安裝配件
完美電氣效能
飛利浦 LED-CANbus H7 是 LED H7 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。 查看所有優點
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CANbus adaptor LED LED 安裝配件
完美電氣效能
運作順暢
- 適用於 LED-HL [~H7]
- 2 入裝
- 先進汽車系統
確保適用於 LED-HL [~H7]
部分車型可能會遇到 LED 升級版的問題。獨特的飛利浦 CANbus 轉接器可確保任何電氣問題迎刃而解，運作順暢。包括儀表板的錯誤訊息或 LED 閃爍等相關狀況，都能獲得解決。
輕鬆安裝
CANbus 轉接器的設計先進，方便安裝，裝好即可發揮優異效能。
各種狀況下都能發揮最佳效能
CANbus 轉接器針對車用設計考量到引擎室日常面對的各種嚴苛狀況。
技術規格
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行銷規格
- 產品特色
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完美電氣效能
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產品說明
- 應用
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H7
- 型號
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12176C2
- 符合 ECE
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否
- 範圍
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LED CANbus
- 技術
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LED
- 類型
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[~H7]
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訂購資訊
- 訂購條目
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12176C2
- 訂購代碼
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5064994
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包裝資料
- 包裝類型
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C2
- EAN1
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8719018050649
- EAN3
-
8719018050656
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包裝產品資訊
- MOQ (專業人士適用)
-
4
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
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