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    Xenon Standard 頭燈燈泡

    85122C1

    安全守護，安心無憂

    飛利浦 Xenon Standard 是燒壞燈泡時的更換選擇。其品質與效能就跟原裝燈泡一模一樣

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    Xenon Standard 頭燈燈泡

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    安全守護，安心無憂

    原裝品質

    • 燈具類型：D2S
    • 85 V，35 W
    • 標準
    • 燈泡數量︰1
    Xenon Standard 是原裝品質的更換選擇

    Xenon Standard 是原裝品質的更換選擇

    飛利浦 Xenon Standard 能提供新車原裝品質的照明效能。所有汽車大廠對此燈泡品質皆已背書。

    恪守 ECE 優質標準規定

    恪守 ECE 優質標準規定

    飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

    氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

    氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。*與標準鹵素燈泡比較

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候

    只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

    技術規格

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P32d-2
      型號
      D2S
      符合 ECE
      標示 ECE
      E1 03V
      範圍
      Xenon Standard
      技術
      氙氣
      類型
      D2S

    • 使用壽命

      使用壽命
      B3/Tc = 1500/2500

    • 照明特性

      流明
      3400 ±250
      色溫
      4200

    • 電力特性

      瓦數
      35  W
      電壓
      85  V

    • 訂購資訊

      訂購代碼
      47295394

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