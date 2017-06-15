一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長
飛利浦 Ultinon HID (WX) 燈專為期望愛車風格獨具的車主所設計。6000K 閃亮白光著實讓您的愛車比其他車輛更加奪目。
氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。*與標準鹵素燈泡比較
只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。
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