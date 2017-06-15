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    Ultinon HID 頭燈燈泡

    85410WXX2

    兩倍照明/更多樣化，配合獨特需求

    Ultinon HID 燈泡為高強度放電燈泡，充滿內含氙氣的特殊鹽與氣體混合物。

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    Ultinon HID 頭燈燈泡

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    兩倍照明/更多樣化，配合獨特需求

    • 燈具類型：D1S
    • 2 入裝
    • 85 V，35 W
    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

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    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

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    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

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    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

    Ultinon HID (WX) 為氙氣頭燈的升級版本

    飛利浦 Ultinon HID (WX) 燈專為期望愛車風格獨具的車主所設計。6000K 閃亮白光著實讓您的愛車比其他車輛更加奪目。

    氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

    氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。*與標準鹵素燈泡比較

    飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候

    只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      6000K

    • 產品說明

      範圍
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID

    • 使用壽命

      使用壽命
      B3/Tc = 800/1500

    • 照明特性

      流明
      2300  lm

    • 技術規格

      電壓
      85  V
      瓦數
      35  W
      機座
      PK32d-2
      說明
      D1S 6000K
      範圍
      WX

    • 訂購資訊

      訂購條目
      85410WXX2
      訂購代碼
      37328828

    • 包裝資料

      包裝
      X2
      EAN1
      8727900373288
      EAN3
      8727900373295

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