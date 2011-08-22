可調整聆聽區域的 Music Zone

飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。