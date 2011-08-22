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體驗車內現場音樂會
飛利浦 CE151 可讓您在車上輕鬆享受各種來源的音樂。內建 Bluetooth® 接收器，讓您隨時享您手機上的美妙音樂，同時不漏接重要來電。另外還有防盜分離式前面板，為您提供完整的安全保護。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。
利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。
藍芽免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。
利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾/歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾/歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。
只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。
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