播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD

本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。