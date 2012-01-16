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CED229/98
就要執著好聲音
飛利浦 CED229 讓您輕鬆一路享受各種來源的影片、音樂與相片。這套系統的防盜分離式前面板與關閉功能，可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。
7.6 公分 (3") 寬螢幕
DVD
本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。
啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令您印象深刻。
此款超大顯示畫面實現輕鬆構圖，而且讓您輕鬆存取控制選單。
避免長時間使用耳機聆聽超過 85 分貝音樂，以免損害您的聽力。