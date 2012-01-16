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汽車影音系統

CED229/98
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    汽車影音系統

    CED229/98

    就要執著好聲音

    飛利浦 CED229 讓您輕鬆一路享受各種來源的影片、音樂與相片。這套系統的防盜分離式前面板與關閉功能，可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      撼動人心的 MAX 音效

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      可調整聆聽區域的 Music Zone

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      超重低音強化功能以電子方式強化低音表現

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      USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽，可供播放音樂和影片之用

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      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD

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      本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。

      AV-IN 功能可供播放行動影音之用

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      內建 4 個 45W 擴大機，呈現優異的音質

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      後視攝影機模式可供安全倒車之用

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      7.6 公分 (3") 彩色 TFT LCD 螢幕

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示畫面類型
        LCD TFT
        螢幕對角尺寸
        3 吋
        解析度
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        長寬比
        寬螢幕
        亮度
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        語言選項
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        • DVD
        • DVD-R/-RW
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        • VCD
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        底架
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