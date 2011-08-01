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汽車音響系統

CEM1100/00
  • 體驗車內現場音樂會 體驗車內現場音樂會 體驗車內現場音樂會
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    汽車音響系統

    CEM1100/00

    體驗車內現場音樂會

    飛利浦 CEM1100 可讓您在車上輕鬆享受 CD 與 MP3 隨身聽等數位音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      MP3 Link 提供行動音樂播放功能

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      撼動人心的 MAX 音效

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      只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

      內建 4 個 50W 擴大機，呈現優異的音質

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      分離式前面板，提供防盜安全保護

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      技術規格

      • 顯示器

        類型
        高對比黑白 LCD (9 個字完)
        按鍵燈光
        紅色
        光碟槽具備漫射照明效果
        紅色

      • 播放媒體

        光碟
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      • 音訊播放

        壓縮格式
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        • 快速快轉/倒帶
        • 搜尋下一張/前一張專輯
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        ID3 標籤支援
        歌曲標題，演出者，專輯
        MP3 位元傳輸速率
        32-320kbps 及變動位元速率

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • AM
        • FM 立體聲
        自動數位選台
        調諧器增强功能
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      • 安全性/防盜

        前面板
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      • 配件

        遙控器
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        使用者手冊
        • 巴西葡萄牙文
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        快速入門指南
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        產品高度
        58  mm
        產品寬度
        188  mm
        底架
        1 Din

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