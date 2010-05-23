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車用資訊娛樂系統

CID2680/00
  • 超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航 超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航 超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航
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    車用資訊娛樂系統

    CID2680/00

    超清晰顯示器，適合觀賞影片與導航

    飛利浦車用娛樂系統 CID2680 讓您的駕駛體驗時尚有型。配備 16.5 公分 (6.5") 全彩顯示器，搭配觸控面板、內建導航系統及 Bluetooth® 功能，可讓您輕鬆進行通話與音樂串流，為漫長旅途增添樂趣 查看所有優點

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    飛利浦車用娛樂系統 CID2680 讓您的駕駛體驗時尚有型。配備 16.5 公分 (6.5") 全彩顯示器，搭配觸控面板、內建導航系統及 Bluetooth® 功能，可讓您輕鬆進行通話與音樂串流，為漫長旅途增添樂趣 查看所有優點

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      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

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      飛利浦播放機相容於市面上販售的大多數 DVD 和 CD 光碟。DVD+/-R 能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同樣地，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。由於 SVCD (Super VideoCD) 的解析度較高，因此能播放畫質較 VCD 更為銳利的影像。MPEG4 是專為以較低的資料速率和較小的檔案大小提供 DVD 品質視訊 (MPEG-2) 所設計。DivX 轉碼器是以 MPEG4 為基礎的進階視訊壓縮技術，可縮小數位視訊的大小，同時維持高畫質。

      USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽，可供播放音樂和影片之用

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      內建藍芽接收器，可用於通話和音樂串流

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      AV-IN 功能可供播放行動影音之用

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      內建 4 個 50W 擴大機，呈現優異的音質

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      後視攝影機模式可供安全倒車之用

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      16.5 公分 (6.5") 全彩顯示器，搭配觸控面板。

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示畫面類型
        LCD TFT
        螢幕對角尺寸
        6.5 吋
        解析度
        800x480 像素
        長寬比
        寬螢幕
        亮度
        400  cd/m²
        對比率 (一般)
        500
        按鍵燈光
        • 藍色
        • 紅色

      • 影片播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD+RW
        • VCD
        • SVCD
        • 相片光碟
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
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        • NTSC
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        ID3 標籤支援
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        • 英文
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        • 繁體中文
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      • 尺寸

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        底架
        2 Din

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