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車用擴大機

CMQ205/00
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    車用擴大機

    CMQ205/00

    隨時隨地音樂強力放送

    採用 2/1 聲道的飛利浦車用功率擴大機 CMQ205，高功率且低失真。峰值功率可達 450 瓦，只要透過高階輸入或 RCA 輸入連接您的車用立體聲系統，便能聆聽渾厚低音的真實音樂音效。 查看所有優點

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      技術規格

      • 音效

        輸出功率 (最大)
        450 瓦
        Class
        AB
        頻道數目
        2
        聲道混音處理能力
        2/1
        輸出功率 (RMS) 4 歐姆
        75 瓦 x 2
        輸出功率 (RMS) 2 歐姆
        110 瓦 x 2
        訊噪比
        >97 分貝
        訊噪比 (1 瓦/4 歐姆)
        >80dB
        頻率反應
        5-50k  Hz
        總諧波失真
        0.1%<
        阻抗
        2-8 歐姆

      • 連線

        線路輸入 (RCA)
        一組
        線路輸出 (RCA)
        一組

      • 加強音效

        低通濾波器
        -12dB/oct
        低通濾波器範圍
        80Hz 或 180Hz
        高通濾波器
        -12dB/oct
        高通濾波範圍
        80Hz
        輸入電平控制
        0.3mV - 6V
        超重低音強化
        於 45Hz 時為 12 分貝

      • 配件

        快速入門指南
        英文、西班牙文、葡萄牙文、俄文

      • 電源管理

        電源供應器
        12V DC

      • 尺寸

        產品厚度
        246  mm
        產品高度
        49  mm
        產品寬度
        240  mm

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