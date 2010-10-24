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隨時隨地音樂強力放送
採用 2/1 聲道的飛利浦車用功率擴大機 CMQ205，高功率且低失真。峰值功率可達 450 瓦，只要透過高階輸入或 RCA 輸入連接您的車用立體聲系統，便能聆聽渾厚低音的真實音樂音效。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
鋁製散熱器可提高熱流通，避免過熱。
MOSFET 電源供應確保最佳供電效能。
電源中斷時，可提供多重保護機制。
原音重現的低失真擴大機。
可調式低通濾波器和高通濾波器，提供豐富的聲音效果
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