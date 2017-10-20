去除來自車陣的有害 NO2/SO2 廢氣

沒有人會想讓家人吸入來自大量車陣的廢氣。汽車的風扇會從外部引入氣流，導致路上汽車與貨車所排放的有毒氣體進入車內，且無法排出。車內空氣汙染的有害程度遠高於車外，可能會危及後座孩子們的健康。飛利浦的 SelectFilter Plus 技術每小時可以每小時 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 處理二氧化氮 (NO2)，並以每小時 15 立方公尺的速率處理二氧化硫 (SO2)，確保您和您的家人可以安心地呼吸車內空氣。