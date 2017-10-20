相容性： iOS裝置 - 需要iOS 9.0或以上版本。與 iPhone 4S或以上版本、iPad 及 iPod touch 相容。 Android裝置 -需要Android 4.3或以上版本。與藍芽4.0或以上版本相容。
相容性：
iOS裝置 - 需要iOS 9.0或以上版本。與 iPhone 4S或以上版本、iPad 及 iPod touch 相容。
Android裝置 -需要Android 4.3或以上版本。與藍芽4.0或以上版本相容。
飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術整合前層濾網，可快速有效地去除在車內偵測到的微粒，例如 PM2.5。PM2.5 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 為每小時 22.9 立方公尺，只要 6 分鐘就能過濾一般房車或 SUV 休旅車內 50% 的空氣。不僅能移除有害微粒，還可過濾香菸煙霧與灰塵，讓您呼吸清新又乾淨的空氣。
飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術包含 HESA 濾網層，可去除車內有害的氣體化合物。透過強效的吸收與氧化程序消除有害氣體，潔淨空氣輸出率達每小時 14 立方公尺，只要幾分鐘就能清除空氣中的汽車廢氣、塑膠材質釋出的化學物質和其他會散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯與甲醛。
沒有人會想讓家人吸入來自大量車陣的廢氣。汽車的風扇會從外部引入氣流，導致路上汽車與貨車所排放的有毒氣體進入車內，且無法排出。車內空氣汙染的有害程度遠高於車外，可能會危及後座孩子們的健康。飛利浦的 SelectFilter Plus 技術每小時可以每小時 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 處理二氧化氮 (NO2)，並以每小時 15 立方公尺的速率處理二氧化硫 (SO2)，確保您和您的家人可以安心地呼吸車內空氣。
飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術經過備受推崇的生物醫學研究機構 Airmid Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次，即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。移除這類刺激性的微粒後，飽受花粉熱所苦的人就能享有清淨的空氣。
飛利浦 GoPure 7101 車用智慧型空氣清淨機可即時追蹤車內與車外的空氣品質，並透過 Air Matters 應用程式顯示追蹤情形，方便您隨時了解自己和家人呼吸到的空氣品質。
透過應用程式操控的智慧型空氣清淨機會顯示濾網的狀態，讓您知道何時該更換濾網。只要透過 AirMatters 智慧型手機應用程式按一下，就能為您的車輛購買替換用的空氣濾網。收到新的濾網後，花幾秒鐘即可替裝置進行更換。確保吸進清新乾淨的空氣，再簡單不過。
為確保您可以專心駕駛，GoPure 7101 會配合您的汽車引擎啟動狀態自動開啟或關閉。3 段速的風扇過濾功能會根據周遭的污染程度自動調整，只要您進入車內，隨時都能享受清新乾淨的空氣品質。
隨附 4 公尺 12V 電源線，方便您在車內任何一處輕鬆安裝 GoPure。將電源線插入點煙器插座，然後使用安裝配件將裝置安裝在您想要的位置，例如扶手、頭枕上或座椅下方。無論您選擇安裝在什麼地方，裝置的時髦設計都能讓您的汽車內裝更具風格。
內建空氣感應器，可直接在裝置上持續顯示空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)。
這款智慧型裝置會根據您車內的空氣品質與汙染程度，自動調整過濾速度。如果車內空氣品質變糟，比方說當您困在車陣中時，自動空氣過濾程序將提高運作速度，以更快的速度清淨及改善您吸入的空氣品質。您也可以進入 AirMatters 應用程式選擇手動強效模式，或直接在裝置上按下強效按鈕，這樣就能開始以高速進行車內空氣清淨作業。
購買飛利浦品牌的產品時，您將能體驗經過數十年淬煉出的一流產品設計專業。強效的 SelectFilter Plus 過濾技術不僅能確保您吸入有益健康的乾淨空氣，而且裝置的整體設計輕巧時尚，能夠自然融入您的汽車內裝。
行銷規格
產品說明
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