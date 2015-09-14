GoPure SlimLine 230 車用空氣清淨機
清新健康的車內空氣
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點
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GoPure SlimLine 230 車用空氣清淨機
清新健康的車內空氣
有效清除微粒和有毒氣體
- 空氣品質指示燈
- 微粒 CADR*：每小時 10 立方公尺
- 有毒氣體 CADR*：每小時 10 立方公尺
- 空氣清淨效率：13 分鐘
只要 13 分鐘就能清淨車內空氣
強效模式下可快速濾淨空氣
使用純天然芳香使車內空氣恢復清新
GoPure 能為您濾淨空氣，並散發天然芳香。隨附 1 個芳香盒
自動操作與過濾控制
自動操作與過濾控制功能，讓您專心駕車不分心
空氣品質指示燈
內建空氣粒子感應器可顯示目前空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)
完美車內整合，輕鬆安裝於杯架上
隨附 4 公尺 12V 電源線與杯架安裝配件，達成完美的車內整合
有效清除微粒和有毒氣體
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
為車內帶來清新健康的空氣
- 產品特色
-
-
產品說明
- 氣流
-
9.7
m³/h
- 空氣微粒感應器
-
是
- 空氣品質指示燈 (AQI)
-
是
- 應用程式啟用功能
-
無
- 自動開啟/關閉
-
是
- 色彩
-
深灰色
- 型號
-
GoPure Slimeline 230
- 濾網壽命
-
350
小時
- 濾網更換指示器
-
是
- 空氣芳香器
-
是
- 頻率
-
50
Hz
- 噪音等級
-
40 (低) - 50 (中) - 55 (高)
dB
- 電源
-
7
W
- 轉速設定
-
3 段式速度
- 技術
-
車用空氣清淨機
- 電壓
-
12
V
-
效能
- 空氣清淨效率
-
13
分
- 過濾細菌/病毒
-
70
%
- 濾除有毒氣體及 TVOC
-
CADR：每小時 10 立方公尺
- 強效模式
-
是
- 過濾微粒
-
CADR：每小時 10 立方公尺
-
物流資訊
- 包裝數量
-
1
- 參考 (訂單輸入)
-
GPSL23GPX1
- 訂購代碼 (中國)
-
17400328
- EAN (中國)
-
6947939174003
-
替換
- 芳香補充匣
-
51200X3、51201X3、51202X3
- 濾網類型
-
GSF80X80X1
-
內附配件
- 安裝配件
-
杯架套件
- 電源線長度
-
4
m
- 其他安裝配件
-
固定帶
-
重量和尺寸
- 產品重量
-
800
g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
-
170 x 100 x 70
mm
- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高)
-
295 x 245 x 80
mm
- 箱體重量 (含產品)
-
1200
g
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