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清新健康的車內空氣
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
清新健康的車內空氣
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強效模式下可快速濾淨空氣
GoPure 能為您濾淨空氣，並散發天然芳香。隨附 1 個芳香盒
自動操作與過濾控制功能，讓您專心駕車不分心
內建空氣粒子感應器可顯示目前空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)
濾網需要更換時會發出濾網更換指示
隨附 4 公尺 12V 電源線與杯架安裝配件，達成完美的車內整合
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。
產品說明
效能
行銷規格
內附配件
替換
重量和尺寸
物流資訊