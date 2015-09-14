清新健康的車內空氣

飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。