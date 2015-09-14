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  • 清新健康的車內空氣 清新健康的車內空氣 清新健康的車內空氣

    GoPure SlimLine 230 車用空氣清淨機

    GPSL23GPX1

    清新健康的車內空氣

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

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    GoPure SlimLine 230 車用空氣清淨機

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    有效清除微粒和有毒氣體

    • 空氣品質指示燈
    • 微粒 CADR*：每小時 10 立方公尺
    • 有毒氣體 CADR*：每小時 10 立方公尺
    • 空氣清淨效率：13 分鐘
    只要 13 分鐘就能清淨車內空氣

    只要 13 分鐘就能清淨車內空氣

    強效模式下可快速濾淨空氣

    使用純天然芳香使車內空氣恢復清新

    使用純天然芳香使車內空氣恢復清新

    GoPure 能為您濾淨空氣，並散發天然芳香。隨附 1 個芳香盒

    自動操作與過濾控制

    自動操作與過濾控制

    自動操作與過濾控制功能，讓您專心駕車不分心

    空氣品質指示燈

    空氣品質指示燈

    內建空氣粒子感應器可顯示目前空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)

    濾網更換指示

    濾網更換指示

    濾網需要更換時會發出濾網更換指示

    完美車內整合，輕鬆安裝於杯架上

    完美車內整合，輕鬆安裝於杯架上

    隨附 4 公尺 12V 電源線與杯架安裝配件，達成完美的車內整合

    有效清除微粒和有毒氣體

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      為車內帶來清新健康的空氣
      產品特色
      • AQI
      • 強效模式
      • 空氣芳香器

    • 產品說明

      氣流
      9.7  m³/h
      空氣微粒感應器
      空氣品質指示燈 (AQI)
      應用程式啟用功能
      自動開啟/關閉
      色彩
      深灰色
      型號
      GoPure Slimeline 230
      濾網壽命
      350  小時
      濾網更換指示器
      空氣芳香器
      頻率
      50  Hz
      噪音等級
      40 (低) - 50 (中) - 55 (高)  dB
      電源
      7  W
      轉速設定
      3 段式速度
      技術
      車用空氣清淨機
      電壓
      12  V

    • 效能

      空氣清淨效率
      13  分
      過濾細菌/病毒
      70  %
      濾除有毒氣體及 TVOC
      CADR：每小時 10 立方公尺
      強效模式
      過濾微粒
      CADR：每小時 10 立方公尺

    • 物流資訊

      包裝數量
      1
      參考 (訂單輸入)
      GPSL23GPX1
      訂購代碼 (中國)
      17400328
      EAN (中國)
      6947939174003

    • 替換

      芳香補充匣
      51200X3、51201X3、51202X3
      濾網類型
      GSF80X80X1

    • 內附配件

      安裝配件
      杯架套件
      電源線長度
      4  m
      其他安裝配件
      固定帶

    • 重量和尺寸

      產品重量
      800  g
      產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
      170 x 100 x 70  mm
      箱體尺寸 (長 x 寬 x 高)
      295 x 245 x 80  mm
      箱體重量 (含產品)
      1200  g

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