HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。