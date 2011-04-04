5.1 聲道家庭劇院 HTS3580/98
就要執著好聲音
在家享受劇院級的震撼感動！配備雙低音管的強力喇叭與藍光光碟播放高畫質 HDMI 1080p 影像升級功能，提升您的家庭娛樂體驗。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
可播放 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 和 USB 裝置
幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
附配件
2 枚四號 (AAA) 電池
FM 天線
HDMI 纜線
電源線
快速入門指南
遙控器
底座螺絲 x 2
使用者手冊
視訊纜線
全球保固手冊
音訊播放
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320kbps
靜態相片播放
壓縮格式
GIF
JPEG
JPEG HD
循序 JPEG
PNG 畫面增強
視訊播放
壓縮格式
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV SD
XviD
光學播放媒體
可播放光碟
BD
BD R / BD RE
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
音訊 圖片 視訊
asf
avi
divx
mkv
mpeg
mpg
wmv
連線
前方/側邊連接 後方連接
AUX 輸入
Click-fit 喇叭接頭
複合視訊 (CVBS) 輸出
乙太網路
FM 天線插孔
HDMI 1.4 輸出 (3D 藍光)
便利
EasyLink (HDMI-CEC)
支援 21:9 格式字幕
自動音訊輸入對應
動態對嘴同步
單鍵播放
單鍵待機
遙控傳遞
尺寸
主機 (寬 x 高 x 深)
360 x 58 x 351
mm 主機重量
3.2
kg 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
161 x 92 x 95
mm 中置喇叭重量
0.8
kg 中置喇叭纜線長度
3
m 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)
95 x 161 x 87
mm 前置喇叭重量
0.6
kg 前置喇叭纜線長度
4
m 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
254 x 1001 x 254
mm 後置喇叭重量
3.4
kg 後置喇叭纜線長度
10
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
123 x 309 x 369
mm 重低音喇叭重量
3.8
kg 重低音喇叭纜線長度
4
m 包裝 (寬 x 高 x 深)
400 x 410 x 1100
mm 產品含包裝重量
19.7
kg
喇叭
喇叭類型
1 個中置喇叭
2 個衛星喇叭
2 個 Tallboy 喇叭 中置喇叭驅動器
1 個 3 吋全音域低音喇叭 中置喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 中置喇叭阻抗
4
歐姆 每個衛星喇叭的驅動器數
1 個 3 吋全音域低音喇叭 衛星喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 衛星喇叭阻抗
4
歐姆 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
1 個 3 吋全音域低音喇叭 Tallboy 喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz Tallboy 喇叭阻抗
4
歐姆 重低音喇叭驅動器
1 個 6.5 吋低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz 重低音喇叭阻抗
4
歐姆
畫面/顯示
畫面增強
高解析度 (720p、1080i、1080p)
循序掃描
影像升級
電源
耗電量
100
W 電源供應器
110-127V / 220-240V，~50-60Hz 待機消耗功率
< 0.9 瓦
音效
等化器設定 頻率反應
20 - 20k
Hz 訊噪比
> 65 分貝 加強音效 音效系統
杜比數位 5.1
杜比數位 Plus
杜比 True HD
DTS 數位環繞
DTS-HD 高解析度音效
DTS-HD Master 解析度
立體聲 中置喇叭輸出功率
167 瓦 衛星喇叭輸出功率
167 瓦 (2 個) Tallboy 喇叭輸出功率
167 瓦 (2 個) 重低音喇叭輸出功率
167 瓦 總功率 RMS @ 30% THD
1000
W
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40 內容物
箱內其他物品 2 枚四號 (AAA) 電池 FM 天線 HDMI 纜線 電源線 快速入門指南 遙控器 底座螺絲 x 2 使用者手冊 視訊纜線 全球保固手冊
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