箱內其他物品
- 2 枚四號 (AAA) 電池
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 遙控器
- 安全和法律手冊
- 註冊商標聲明書
- 全球保固手冊
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在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
藍光播放機及/或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。
配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選影片之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機/平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。
只要將本擴充基座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod/iPhone 裡的音樂、影片與相片。擴充基座為選購配件。
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。
飛利浦 MyRemote 應用程式由飛利浦獨家設計，可讓您將 iPhone、iPod Touch 或 Android 智慧型手機當作遙控器來控制飛利浦網路影音產品。該應用程式可自動識別您連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦藍光播放機、家庭劇院或 Streamium 音響，而且讓您在家中的每個角落都能隨處立即控制裝置。此應用程式可讓您在不同飛利浦網路影音產品間切換，並個別進行控制。
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