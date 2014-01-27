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5.1 聲道家庭劇院

HTS3583/40
  • 強勁的環繞音效 強勁的環繞音效 強勁的環繞音效
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    5.1 聲道家庭劇院

    HTS3583/40

    強勁的環繞音效

    在家享受劇院級的震撼感動！讓外露式喇叭驅動器提升您的家庭娛樂體驗，其可提供強勁的 600 瓦環繞音效，再加上 3D 藍光光碟播放功能，讓您沉浸在動人畫面中。 查看所有優點

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    強勁的環繞音效

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    5.1 聲道家庭劇院

    強勁的環繞音效

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      藍光播放機及/或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

      可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

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      配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選影片之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機/平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。

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      只要將本擴充基座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod/iPhone 裡的音樂、影片與相片。擴充基座為選購配件。

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      EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

      使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂

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      簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

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      讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器

      飛利浦 MyRemote 應用程式由飛利浦獨家設計，可讓您將 iPhone、iPod Touch 或 Android 智慧型手機當作遙控器來控制飛利浦網路影音產品。該應用程式可自動識別您連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦藍光播放機、家庭劇院或 Streamium 音響，而且讓您在家中的每個角落都能隨處立即控制裝置。此應用程式可讓您在不同飛利浦網路影音產品間切換，並個別進行控制。

      技術規格

      • 配件

        相容配件
        • DCK3061 iPod/iPhone 擴充基座
        • STS3001 喇叭架
        • WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭
        附配件
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全和法律手冊
        • 註冊商標聲明書
        • 全球保固手冊

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320kbps

      • 靜態相片播放

        壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 循序 JPEG
        • PNG
        畫面增強
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 視訊播放

        壓縮格式
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        圖片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        視訊
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 連線

        前方連接
        • Music iLINK
        • USB / Wi-Fi 插槽
        後方連接
        • AUX 輸入 1
        • Click-fit 喇叭接頭
        • 複合視訊 (CVBS) 輸出
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入
        • 乙太網路
        • FM 天線插孔
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • iPod/iPhone 擴充基座插孔
        • SD/SDHC 記憶卡插槽
        Smart TV
        • Net TV
        • MyRemote

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 支援 21:9 格式字幕
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音訊輸入對應
        • 動態對嘴同步
        • 單鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞
        • 系統待機
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道 (ARC)
        • 內容類型
        • Deep color

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        360 x 58 x 325  mm
        主機重量
        2.4  kg
        中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        159 x 84.5 x 80  mm
        中置喇叭重量
        0.35  kg
        中置喇叭纜線長度
        2  m
        前置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        84.5 x 159 x 80  mm
        前置喇叭重量
        0.35  kg
        前置喇叭纜線長度
        3  m
        後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        240 x 1007 x 240  mm
        後置喇叭重量
        1.6  kg
        後置喇叭纜線長度
        7  m
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        160 x 267.5 x 265  mm
        重低音喇叭纜線長度
        3  m
        重低音喇叭重量
        2.5  kg
        包裝 (寬 x 高 x 深)
        905 x 261 x 377  mm
        產品含包裝重量
        11.6  kg

      • 喇叭

        喇叭類型
        • 1 個中置喇叭
        • 2 個衛星喇叭
        • 2 個 Tallboy 喇叭
        中置喇叭驅動器
        1 個 2.5" 低音喇叭
        中置喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        每個衛星喇叭的驅動器數
        1 個 2.5" 低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
        1 個 2.5" 低音喇叭
        Tallboy 喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        Tallboy 喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 5.25 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 畫面/顯示

        畫面增強
        • HD (720p、1080i、1080p/每秒 24 個畫面)
        • 循序掃描
        • 影像升級

      • 電源

        耗電量
        110  W
        電源供應器
        • 220-240V
        • 50Hz
        待機消耗功率
        < 0.9 瓦

      • 音效

        等化器設定
        • 遊戲
        • 影片
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        加強音效
        • 夜間模式
        • 高音及低音控制
        音效系統
        • 杜比數位 5.1
        • 杜比數位 Plus
        • 杜比 True HD
        • DTS 數位環繞
        • DTS-HD 高解析度音效
        • DTS-HD Master Audio Essential
        中置喇叭輸出功率
        100 瓦
        衛星喇叭輸出功率
        2 x 100 瓦
        Tallboy 喇叭輸出功率
        2 x 100 瓦
        重低音喇叭輸出功率
        100 瓦
        總功率 RMS @ 30% THD
        600  W

      • 永續性

        包裝
        電子格式使用者手冊

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      內容物

      箱內其他物品

      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全和法律手冊
      • 註冊商標聲明書
      • 全球保固手冊

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