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5.1 聲道家庭劇院

HTS5581/98

透過 3D 定點喇叭享受威力強大的家庭劇院體驗

透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！您可以在這款創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統上，播放所有您最愛的娛樂內容，包括 3D 藍光光碟。

查看所有優點

就要執著好聲音

透過 3D 定點喇叭享受威力強大的家庭劇院體驗

  • 3D 藍光

  • 支援 iPod/iPhone

3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落

3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落

3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。

無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

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