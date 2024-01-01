產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
LUM11005U2510X2/20
任何天候都能安全駕駛
將車頭燈改為飛利浦 Ultinon WeatherVision LED，增強路上對比，感受 LED 絕佳效能！這些方便安裝的燈泡讓 LED 升級作業不費吹灰之力！*
LED-HL [≈HB3/4]
直接安裝型 LED 燈泡
3500K 暖白光
先進汽車系統
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡，採用輕巧且通用的設計，可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術，符合標準 ECE 鹵素亮度，同時可減少能源消耗，提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間。不只能輕鬆安裝，還能與大多數車款相容*。
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相較於鹵素燈泡的最低法規標準
2 年標準。