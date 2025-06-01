搜尋關鍵字

  • 華麗的高功率 LED 燈 華麗的高功率 LED 燈 華麗的高功率 LED 燈

    Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈泡

    LUM11258U3590X2/20

    華麗的高功率 LED 燈

    時尚的超高功率，擴大您的視野。飛利浦 Ultinon Rally 3590 隨時隨地為您提供 180 W** 的強勁白色 LED 照明。智慧 AirCool+ 冷卻系統和飛利浦優質設計，為您帶來強勁持久的照明效果。

    查看所有優點

    Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈泡

    類似產品

    See all 頭燈

    華麗的高功率 LED 燈

    超高能量提供強大視野

    • LED-HL [≈H1]
    • 燈泡數量︰2
    • 12 V，180 W，15,000 lm，6500 K*
    • 先進汽車系統

    華麗的高功率 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 擁有驚人的光線輸出，可藉由最高 180 W 和 15,000 lm 的規格來讓您享有高能見度**。從我們在汽車照明解決方案方面的經驗中受益，在重要之處獲得出色的光束模式，協助您提高面對前方潛在危險的反應速度。

    高達 6500 Kelvin 的白光

    安裝飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 不僅可讓愛車在行駛時更加風格獨具，而且還能提高安全性。使用時尚的 6500 Kelvin 白光來照明和吸引目光，提高駕駛舒適度。除了擁有絕佳造型以外，這款燈泡還能提高對比度，可讓您在昏暗環境中更能辨識障礙物和道路標誌。

    可在無 CANbus 的情況下運作***

    飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈泡擁有甚至超過鹵素燈泡的高瓦數。這款產品不會使儀表板產生錯誤訊息。由於這款燈泡以高瓦數運作，因此可在無 CANbus 的情況下運作***。這可為您省去麻煩並節約花費。

    可在汽車上長久運作

    可確保燈光符合主要汽車標準、以可靠的方式運作，並且更加耐用。飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 擁有提供雙熱管和高效能風扇的經典 AirCool+ 智慧冷卻系統，可在現實環境中運作長達 1,500 個小時，並可為車輛提供毫無問題的效能。我們與某些汽車照明製造商不同，我們會確保與車輛的電磁相容性和高溫效能。這就是為何您可以確信，安裝飛利浦產品後可獲得持久的亮度和品質。

    信任品牌 - 可靠的飛利浦品質

    技術先進的飛利浦汽車照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      高功率，高流明輸出，AirCool+
      期望效果
      高功率，更明亮

    • 產品說明

      應用
      遠光燈，近光燈，前霧燈
      機座
      P14.5s
      型號
      H1 LED 11258 U3590 12 V 90 W X2
      符合 ECE
      範圍
      Ultinon Rally 3590 HL
      技術
      LED
      類型
      LED-HL [≈H1]

    • 使用壽命

      使用壽命
      1500 小時

    • 照明特性

      流明
      15,000 lm**
      色溫
      6500 K

    • 電力特性

      瓦數
      180 W**
      電壓
      12 V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11258U3590X2
      訂購代碼
      80010931

    • 包裝資料

      EAN1
      6932080800109
      EAN3
      6932080800116
      包裝類型
      X2

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      300.0  g
      長度
      11.1  cm
      寬度
      5.0  cm
      高度
      16.0  cm
      每件淨重
      107.7  g
      包裝數量
      2 入
      MOQ (專業人士適用)
      6

    • 外包裝資訊

      長度
      23.5  cm
      寬度
      15.5  cm
      高度
      17.5  cm
      每件淨重
      1.800  g
      每件總重
      1.935  kg

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    • 不符合 ECE 標準
    • 每一對車燈，適用於 H1、H7/H18、H11、HIR2、HB3/HB4、霧燈 H8/H11/H16 與 H27W/2。H4/H18：在 1 分鐘時測量的結果為 180/180 W，8,800/11,800 lm (穩定狀態 - 單一燈絲：170 W 與 14,000 lm，H4：170/170 W 與 8,000/11,000 lm)。
    • 可在無 CANbus 的情況下運作：在少數案例中，可能仍會發生閃爍和警示
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。