可在汽車上長久運作

可確保燈光符合主要汽車標準、以可靠的方式運作，並且更加耐用。飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 擁有提供雙熱管和高效能風扇的經典 AirCool+ 智慧冷卻系統，可在現實環境中運作長達 1,500 個小時，並可為車輛提供毫無問題的效能。我們與某些汽車照明製造商不同，我們會確保與車輛的電磁相容性和高溫效能。這就是為何您可以確信，安裝飛利浦產品後可獲得持久的亮度和品質。