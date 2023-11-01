產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
LUM11342U2500X2
升級，上路，馳騁。
搭配飛利浦 Ultinon Access LED 系列，為車頭燈升級。這些燈泡的安裝方式與鹵素燈一樣，快速簡單！提升車輛的照明品質，享受最新的 LED 科技。
LED-HL [≈H4/H19]
直接安裝型 LED 燈泡
6000 K 冷白光
先進汽車系統
飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間，還能輕鬆安裝於配備 H4/H19 型燈泡的車款上，並與大多數車型相容*。
飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡採通用的小巧設計，提供比鹵素燈泡更佳的光束效果。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡採用最新的 LED 創新技術，提供與標準 ECE 鹵素燈泡相同的流明光通量，但只需較少能源，就可以大幅提升光束效果。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名，迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求，因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，不會干擾其他車輛組件的運作。
請確實依循相關當地法規使用 LED 改裝燈，若有違反相關規範需自行負責。這些燈泡未獲得在公共道路上使用的許可。