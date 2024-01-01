飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡，採用輕巧且通用的設計，可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術，符合標準 ECE 鹵素亮度，同時可減少能源消耗，提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間。不只能輕鬆安裝，還能與大多數車款相容*。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名，迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求，因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，不會干擾其他車輛組件的運作。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡經過嚴格測試與檢查，確保燈泡長久耐用並具長效性能。我們產品系列的使用壽命最高可達同級鹵素燈泡的三倍，而且在整個燈泡壽命期間能持續散發均勻光線。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡在飛利浦保固政策範圍內。*** 飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡讓您享受現今最優質的照明技術。
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