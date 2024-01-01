享受 3500K 經典暖光效果

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。