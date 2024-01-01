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    Ultinon WeatherVision 車頭燈泡

    LUM11342U2510X2/20

    任何天候都能安全駕駛

    將車頭燈改為飛利浦 Ultinon WeatherVision LED，增強路上對比，感受 LED 絕佳效能！這些方便安裝的燈泡讓 LED 升級作業不費吹灰之力！*

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    Ultinon WeatherVision 車頭燈泡

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    任何天候都能安全駕駛

    鹵素色系，方便安裝，LED 效能

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • 直接安裝型 LED 燈泡
    • 3500K 暖白光
    • 先進汽車系統

    享受 3500K 經典暖光效果

    飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。

    光束效果優於鹵素燈**

    飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡，採用輕巧且通用的設計，可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術，符合標準 ECE 鹵素亮度，同時可減少能源消耗，提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。

    隨插即用安裝

    飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間。不只能輕鬆安裝，還能與大多數車款相容*。

    符合車用標準

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名，迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求，因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，不會干擾其他車輛組件的運作。

    長效性能

    飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡經過嚴格測試與檢查，確保燈泡長久耐用並具長效性能。我們產品系列的使用壽命最高可達同級鹵素燈泡的三倍，而且在整個燈泡壽命期間能持續散發均勻光線。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡在飛利浦保固政策範圍內。*** 飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡讓您享受現今最優質的照明技術。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      直接安裝型 LED 燈泡
      期望效果
      安裝快速簡單

    • 產品說明

      應用
      遠光燈、近光燈
      型號 LED 類型
      [≈H4]、[≈H19]
      操作溫度
      -40°C / +85°C
      範圍
      Ultinon WeatherVision
      技術
      LED
      類型
      H4、H19
      符合 ECE R37
      符合 ECE R10
      無極性
      機座
      P43t-38/PU43t-3
      型號
      LED H4/H19 11342 U2510 X2

    • 使用壽命

      使用壽命
      1500 小時。

    • 照明特性

      流明
      1500 lm/1000 lm
      色溫
      3500K

    • 電力特性

      瓦數
      20W
      電壓
      12/24V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11342U2510X2
      訂購代碼
      72909131

    • 包裝資料

      EAN1
      6974260729091
      EAN3
      6974260729107

    • 包裝產品資訊

      長度
      4.8cm  cm
      寬度
      10.2cm  cm
      高度
      10.6cm  cm
      包裝數量
      2 入
      MOQ (專業人士適用)
      6 組
      每件淨重 [公克]
      44.3g
      每件總重 [公克]
      119.5g

    • 外包裝資訊

      長度
      15.5cm  cm
      寬度
      11cm  cm
      高度
      22cm  cm
      每件總重
      0.85  kg

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    • *請確實依循相關當地法規使用 LED 改裝燈，若有違反相關規範需自行負責。這些燈泡未獲得在公共道路上使用的許可。
    • **相較於鹵素燈泡的最低法規標準。
    • ***2 年標準。
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