Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈泡
華麗的高功率 LED 燈
時尚的超高功率，擴大您的視野。飛利浦 Ultinon Rally 3590 隨時隨地為您提供 180 W** 的強勁白色 LED 照明。智慧 AirCool+ 冷卻系統和飛利浦優質設計，為您帶來強勁持久的照明效果。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Ultinon Rally 3590 HL 高功率車頭燈泡
華麗的高功率 LED 燈
超高能量提供強大視野
- LED H11/H8/H16/霧燈
- 燈泡數量︰2
- 12 V，180 W，15,000 lm，6500 K*
- 先進汽車系統
華麗的高功率 LED 燈
飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 擁有驚人的光線輸出，可藉由最高 180 W 和 15,000 lm 的規格來讓您享有高能見度**。從我們在汽車照明解決方案方面的經驗中受益，在重要之處獲得出色的光束模式，協助您提高面對前方潛在危險的反應速度。
高達 6500 Kelvin 的白光
安裝飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 不僅可讓愛車在行駛時更加風格獨具，而且還能提高安全性。使用時尚的 6500 Kelvin 白光來照明和吸引目光，提高駕駛舒適度。除了擁有絕佳造型以外，這款燈泡還能提高對比度，可讓您在昏暗環境中更能辨識障礙物和道路標誌。
可在無 CANbus 的情況下運作***
飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈泡擁有甚至超過鹵素燈泡的高瓦數。這款產品不會使儀表板產生錯誤訊息。由於這款燈泡以高瓦數運作，因此可在無 CANbus 的情況下運作***。這可為您省去麻煩並節約花費。
可在汽車上長久運作
可確保燈光符合主要汽車標準、以可靠的方式運作，並且更加耐用。飛利浦 Ultinon Rally 3590 LED 擁有提供雙熱管和高效能風扇的經典 AirCool+ 智慧冷卻系統，可在現實環境中運作長達 1,500 個小時，並可為車輛提供毫無問題的效能。我們與某些汽車照明製造商不同，我們會確保與車輛的電磁相容性和高溫效能。這就是為何您可以確信，安裝飛利浦產品後可獲得持久的亮度和品質。
信任品牌 - 可靠的飛利浦品質
技術先進的飛利浦汽車照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。
技術規格
-
行銷規格
- 產品特色
-
高功率，高流明輸出，AirCool+
- 期望效果
-
高功率，更明亮
-
產品說明
- 應用
-
遠光燈，近光燈，前霧燈
- 符合 ECE
-
否
- 範圍
-
Ultinon Rally 3590 HL
- 技術
-
LED
- 類型
-
LED H11/H8/H16/霧燈
- 機座
-
PGJ19-1/2/3
- 型號
-
LED H11/H8/H16/霧燈 11362 U3590 12 V 90 W X2
-
使用壽命
- 使用壽命
-
1500 小時
-
照明特性
- 流明
-
15,000 lm**
- 色溫
-
6500 K
-
電力特性
- 瓦數
-
180 W**
- 電壓
-
12 V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
11362U3590X2
- 訂購代碼
-
80004831
-
包裝資料
- EAN1
-
6932080800048
- EAN3
-
6932080800055
- 包裝類型
-
X2
-
包裝產品資訊
- 每件總重
-
320.2g
g
- 長度
-
11.1
cm
- 寬度
-
5.0
cm
- 高度
-
16.0
cm
- 每件淨重
-
117.8
g
- 包裝數量
-
2 入
- MOQ (專業人士適用)
-
6
-
外包裝資訊
- 長度
-
23.5
cm
- 寬度
-
15.5
cm
- 高度
-
17.5
cm
- 每件淨重
-
1.921
g
- 每件總重
-
2.056
kg
- 不符合 ECE 標準
- 每一對車燈，適用於 H1、H7/H18、H11、HIR2、HB3/HB4、霧燈 H8/H11/H16 與 H27W/2。H4/H18：在 1 分鐘時測量的結果為 180/180 W，8,800/11,800 lm (穩定狀態 - 單一燈絲：170 W 與 14,000 lm，H4：170/170 W 與 8,000/11,000 lm)。
- 可在無 CANbus 的情況下運作：在少數案例中，可能仍會發生閃爍和警示
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。