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Ultinon Pro3100 SI

車頭燈泡

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    Ultinon Pro3100 SI 車頭燈泡

    LUM11860CU31B1

    超群出眾

    升級至飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 30mm Festoon，讓駕駛更氣派。6000 K 的強力明亮白光能照亮車內空間，也不傷眼，或以更明亮有型的白光照亮車牌。 查看所有優點

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      耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

      • LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm]
      • 燈泡數量︰1
      • 12V，6000 K 晝光效果
      • 先進汽車系統

      明亮時尚的車內燈和車牌燈

      選用我們的明亮白色飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 燈，為車內照明和車牌燈帶來優異的能見度與時尚感。明亮時尚的燈光將會改變您的駕駛體驗。無論是找尋掉落的手機、車中乘客想要閱讀，或者想要查找前往目的地的最佳路線，不傷眼的車內燈都能為您提供明亮的環境。這些高效能燈泡也能讓您的車牌更加搶眼。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。

      最佳化以提高能見度

      無論是用於閱讀燈、置物箱、車牌燈還是後車廂燈，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

      耐久長效的 LED 燈

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 30mm Festoon 方向燈 (飛利浦 Festoon 30mm12V) 的 6 倍之多。將傳統 30mm Festoon 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。

      安裝簡便，適用於多種車款

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。

      輕鬆安裝在車上

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。

      技術規格

      • 行銷規格

        產品特色
        高亮度，無極性，安裝簡單
        期望效果
        改造您的照明

      • 產品說明

        應用
        車內燈、車牌燈及置物箱燈、後車廂燈及車牌燈
        機座
        SV8.5
        型號
        LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm]
        符合 ECE
        範圍
        Ultinon Pro3100
        技術
        LED
        類型
        LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm]

      • 使用壽命

        使用壽命
        3000 小時

      • 照明特性

        流明
        65
        色溫
        6000K

      • 電力特性

        瓦數
        0.8  W
        電壓
        12V  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11860CU31B1
        訂購代碼
        72635930

      • 包裝資料

        EAN1
        6974260726359
        EAN3
        6974260726366
        包裝類型
        B1

      • 包裝產品資訊

        寬度
        1.5  cm
        包裝數量
        1
        MOQ (專業人士適用)
        10
        長度 [英吋]
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        高度 [英吋]
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      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.23  kg
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