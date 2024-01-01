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Ultinon WeatherVision車頭燈泡

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任何天候都能安全駕駛

將車頭燈改為飛利浦 Ultinon WeatherVision LED，增強路上對比，感受 LED 絕佳效能！這些方便安裝的燈泡讓 LED 升級作業不費吹灰之力！*

查看所有優點

鹵素色系，方便安裝，LED 效能

任何天候都能安全駕駛

  • LED-HL [≈H7/H18]

  • 容易安裝的 LED 燈泡

  • 3500K 暖白光

  • 先進汽車系統

享受 3500K 經典暖光效果

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。

光束效果優於鹵素燈**

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡，採用輕巧且通用的設計，可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術，符合標準 ECE 鹵素亮度，同時可減少能源消耗，提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。

隨插即用安裝

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間。不只能輕鬆安裝，還能與大多數車款相容*。

技術規格

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免責聲明

  1. 請確實依循相關當地法規使用 LED 改裝燈，若有違反相關規範需自行負責。這些燈泡未獲得在公共道路上使用的許可。

  2. 相較於鹵素燈泡的最低法規標準。

  3. 2 年標準。