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可攜式 DVD 播放機

PET831/98
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    可攜式 DVD 播放機

    PET831/98

    外型輕薄，配備吸入式 DVD

    小巧的飛利浦 PET831 可攜式 DVD 播放機備有 8.5 吋的液晶顯示器，展現讓影音效果生動逼真的神奇魔力。搭配上 Zero Bright Dot™ 科技，更讓畫質達到最佳狀態。配備 SD 記憶卡插槽和色差視訊輸出功能。 查看所有優點

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    可攜式 DVD 播放機

    外型輕薄，配備吸入式 DVD

    小巧的飛利浦 PET831 可攜式 DVD 播放機備有 8.5 吋的液晶顯示器，展現讓影音效果生動逼真的神奇魔力。搭配上 Zero Bright Dot™ 科技，更讓畫質達到最佳狀態。配備 SD 記憶卡插槽和色差視訊輸出功能。 查看所有優點

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      外型輕薄，配備吸入式 DVD

      隨附小型車用掛架和 SD 記憶卡插槽

      • 8.5 吋寬螢幕液晶顯示
      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。

      SD/MMC 記憶卡插槽，提供額外多媒體支援

      SD/MMC 記憶卡插槽，提供額外多媒體支援

      立即輕鬆檢視您的短片、相片和音樂，並大方分享。本播放機備有內建 SD/MMC 記憶卡插槽，帶給您無限便利。只要將記憶卡插入在播放機側面的插槽，就能存取卡片上的多媒體檔案。

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗

      高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

      內建優質立體聲喇叭

      內建優質立體聲喇叭

      立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。

      充電式電池，讓播放時間長達 4 小時*

      充電式電池，讓播放時間長達 4 小時*

      飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 4 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。

      智慧型車用支架讓使用更便利

      智慧型車用支架讓使用更便利

      要隨時享受娛樂，為何不把您的可攜式 DVD 播放機帶著走？這款獨特的車用支架系統讓您使用更便利，播放機不使用時，以快速拆卸臂即可輕鬆拆下。有了車用支架組，您可以隨時取下攜式 DVD 播放機，不論到哪裡都可以如影隨形。

      包括防護套

      包括防護套

      Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質影像，免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱爲「光點」的缺陷。少量光點曾被認爲是大規模生産 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。

      色差視訊輸出，最佳的類比視訊連線

      YPbPr 色差視訊是一種最高品質視訊連線，適合連接 DVD 播放機或錄影機至高級電視機。色差視訊使用三條纜線獨立傳輸亮度與色差訊號，避免受干擾。因為 DVD 碟片上的視訊也是使用 YPbPr 格式儲存，因此不需轉換便可產生輸出訊號。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS (內建喇叭)
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳機)
        訊噪比
        >80dB(輸出接頭)，>76dB(耳機)，>70dB(喇叭)

      • 連線

        AV 輸出
        複合端子 (CVBS) x1
        直流電輸入
        9V
        其他連接
        交錯式色差視訊輸出
        耳機插孔
        兩個 3.5 公釐立體聲耳機
        SD/MMC 記憶卡插槽
        SD 記憶卡插槽

      • 便利

        電池充電指示
        防震

      • 功率

        電池類型
        內建電池

      • 配件

        交流/直流變壓器
        AY4129/00 (110-240V，50/60Hz)
        纜線
        1 條 AV 纜線、1 條色差視訊纜線
        遙控器
        AY5507 薄型遙控器
        使用手冊
        英文
        車用組件
        點煙器轉接器，12 伏特直流電
        智慧型車用支架
        1 pcs
        收納包
        防護套

      • 尺寸

        紙箱數量
        3
        包裝外箱厚度
        145  mm
        產品厚度
        31  mm
        包裝高度
        205  mm
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        316  mm
        紙箱深度
        333  mm
        紙箱重量
        7.28  kg
        紙箱高度
        236  mm
        產品寬度
        255  mm
        紙箱寬度
        458  mm
        產品高度
        170  mm
        產品重量
        0.97  kg

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • 杜比數位
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320 kbps
        支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        WMA 位元傳輸速率
        32 - 192 kbps

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        8.5  吋
        實際可視範圍
        187.2x105.3
        對比率 (一般)
        250:1
        液晶面板類型
        抗眩光偏光板
        顯示畫面類型
        LCD TFT
        反應時間 (一般)
        30  ms
        亮度
        200  cd/m²
        點距
        0.13 (寬) x 0.45 (高)
        解析度
        480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)

      • 視訊播放

        播放媒體
        • DVD
        • 相片光碟
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD
        壓縮格式
        • MPEG4
        • Divx
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 光碟功能表
        • 快速倒帶
        • 快速快轉
        • OSD
        • 重複播放
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速快轉
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      內容物

      箱內其他物品

      • 智慧型車用支架
      • 遙控器
      • 轉接器
      • 車用組件
      • 防護套
      • 視訊纜線

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