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  • 更聰明的連線能力 更聰明的連線能力 更聰明的連線能力

    專業顯示器

    55HFL5214U/96

    更聰明的連線能力

    專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。

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    專業顯示器

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    更聰明的連線能力

    搭配內建 Chromecast 與 Netflix

    • 55 吋 MediaSuite
    • 採用 Android™

    使用 AppControl 遠端安裝及管理應用程式

    完全集中控制安裝在飛利浦專業顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。

    使用 CMND & Check-in 建立自訂體驗

    讓訪客感到賓至如歸。CMND & Check-in 可讓您使用姓名和所說語言等個人資訊，建立個人化的體驗。無論是為飯店房客加入接待巧思、簡化帳單處理程序，或是提供多個頻道套裝方案，都能輕鬆完成。

    Android 更新提供最新功能

    Android 系統的飛利浦專業顯示器操作快速、用途廣泛、瀏覽容易。顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。自動更新功能可確保應用程式保持最新狀態。

    內建 Chromecast™ 可讓您輕鬆分享內容

    以最高 4K 解析度，立即安全地從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦) 投放電影、簡報等內容。具有經濟效益的 Chromecast 不需要額外硬體，且安全性高，適合專業人士使用。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身遙控器。

    可自訂 UI 讓標誌和色彩擁有個人風格

    飛利浦 MediaSuite 具備瀏覽方便的清晰使用者介面 (UI)，可自訂專屬品牌。輕鬆地在搜尋列新增個人標誌和色彩，以增加品牌能見度。

    Google Assistant™ 提供更快速、更聰明的控制功能

    選購啟用 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，即可控制語音，更快獲知答案。開啟 YouTube。調高音量。播放您最愛的歌曲，並取得您所需的所有資訊，例如天氣更新、待辦事項、甚至是語音翻譯，都能瞬間完成。有了 Google Assistant™，便能開創無限可能。

    Google Play 商店存取應用程式與媒體

    完整存取整個 Google Play 商店，讓您輕鬆地在飛利浦專業級顯示器上新增應用程式、遊戲、音樂、電影和更多內容。目錄中每天都有新的商業工具和額外的娛樂選項，確保您隨時能夠掌握最新的全球趨勢。

    整合式 Netflix 搭配專屬遙控按鈕

    整合式 Netflix 的存取功能讓您更輕鬆、更快速、更方便地從帳戶觀賞最新電影和節目。不需要任何外接播放機或衛星電視，有效降低營運成本，同時保持整齊時尚的外觀。遙控器上的 Netflix 專屬按鈕便於立即存取，使用更有效率。啟動 Netflix 有其條款與條件。

    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    透過區域 LAN 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如更新軟體與設定，以及監控顯示狀態。無論是要掌握一部或多部顯示器，CMND & Control 都能讓您輕鬆管理。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (吋)
      55  吋
      螢幕對角尺寸 (公制)
      139  cm
      顯示器
      4K Ultra HD LED
      面板解析度
      3840x2160p
      亮度
      300  cd/m²
      對比率 (一般)
      1200:1
      動態螢幕對比
      500000:1

    • 支援的螢幕解析度

      HDMI
      高達 3840x2160p@60Hz
      USB、LAN
      • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz

    • 調諧器/接收/傳送

      IP 播放
      • 多播
      • 單播
      • HLS
      • OTT 應用程式頻道

    • Android TV

      作業系統
      Android TV™ 10 (Q)
      預先安裝的應用程式
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play 商店*
      • Google Play 電影
      • Google Play 遊戲
      • YouTube Music
      記憶體容量 (快閃)
      16GB*

    • 款客功能

      飯店模式
      • 開啟設定控制
      • 音量限制
      • 安裝功能表鎖定
      • 功能表鎖定
      • 搖桿控制鎖定
      • 監禁模式
      電源控制
      • 快速啟動模式
      • 自動開機
      • 自動關機
      您的品牌
      • 可自訂主畫面
      • 可自訂歡迎應用程式
      • 地點名稱 (Geonames ID)
      • CMND&Create
      • 自訂儀表板 (HTML&APK)
      CMND&Control
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • 透過 IP 進行遠端管理
      • 大型顯示器群組管理
      • 透過 USB 進行本機更新
      • 即時初始複製
      控制器
      • AppControl
      • JEDI 原生 Android TV 控制
      • JSON API for TV Control-JAPIT
      • Serial Xpress Protocol
      • Crestron 已連線
      • 搖桿
      互動式 DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      收益創造
      MyChoice
      遙控器
      • 電量不足偵測
      • RC 電池門鎖
      • 夜光時鐘按鈕
      CMND&Check-In
      • 訪客名稱
      • 訪客語言
      • 訊息
      • 大型顯示器帳單
      • 快速退房
      分享
      • 內建 Chromecast Ultra
      • 安全分享
      • 網路管理分享
      便利
      • Google 助理*
      • Google 帳戶登入
      • 天氣預報
      • >40 種支援的功能表語言
      • 關閉模式的時鐘
      • 主題大型顯示器
      • 鬧鈴喚醒
      • 睡眠定時器

    • 保健功能

      控制器
      • 多重遙控
      • 護士呼叫系統相容性
      便利
      • 通話系統
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防燃

    • 多媒體

      支援視訊播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 容器：AVI、MKV
      • VP9
      支援音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 最高 v9.2)
      • WMA-PRO (v9 和 v10)
      支援字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支援圖片格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • 音訊

      音效輸出功率
      20 (2x10)  W
      浴室喇叭輸出
      1.5W 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 下射式
      音效功能
      • DTS-HD
      • 相容 Dolby Atmos 杜比全景聲
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • 功率

      主電源
      AC 110-240V，50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      耗電量 (一般)
      74  W
      省電功能
      • 環保模式
      • 自動關閉計時器
      • 光源感測器

    • 配件

      內附
      • 遙控器 22AV2005D
      • 2 枚 AAA 電池
      • 電源線
      • 邊腳架
      選購
      • 語音 RC 22AV2025B/00
      • DOCSIS 纜線數據機 22AV1970A
      • 設定 RC 22AV9574A/12

    • 無線連線

      無線區域網路
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • 底部接頭

      HDMI2
      HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
      乙太網路 (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      外部控制
      RJ-48
      浴室喇叭輸出
      迷你插孔

    • 側邊連接

      HDMI1
      HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 3.0

    • 連線增強功能

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 單鍵播放
      • 系統待機
      • 遙控傳遞
      • 系統音訊控制
      HDMI
      • ARC (所有連接埠)
      • 自動輸入選項

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      設備寬度
      1227  mm
      設備高度
      712  mm
      設備深度
      84  mm
      產品重量
      11.5  kg
      設備寬度 (含底座)
      1227  mm
      設備高度 (含底座)
      744  mm
      設備厚度 (含底座)
      256  mm
      產品重量 (+底座)
      11.7  kg
      壁掛架相容
      • M6
      • 200 x 200 公釐

    Badge-D2C

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    • Netflix：啟用應用程式需要套用經核准的特定條款與條件。
    • Google 助理的可用性視國家/地區和語言設定而定。若要使用 Google 助理，必須使用具備語音功能的選購遙控器。
    • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
    • 飛利浦不保證應用程式之正常運作的可用性與持續性。
    • 因為裝置預載的緣故，實際的可用記憶體可能更少
    • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。
    • Android、Google Play 和 Chromecast 為 Google LLC 的商標

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