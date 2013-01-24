咖啡樹會長出可食用的果實，而咖啡豆其實是果實內的種子。在研磨與烹煮前，需先將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味。
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咖啡樹會長出可食用的果實，而咖啡豆其實是果實內的種子。在研磨與烹煮前，需先將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味。
咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。在高海拔環境與涼爽潮溼的氣候中茁壯蓬勃。
咖啡豆有兩個品種：阿拉比卡與羅巴斯塔。阿拉比卡是最受歡迎的品種，散發細緻的香氣；羅巴斯塔的咖啡因含量較高。大部分的混合咖啡豆都兼含兩者。
當紅色的咖啡果實完全成熟，就會以人工摘採，取出其中的種子並加以乾燥。尚未成熟的果實則會留在樹上繼續生長。
為了達到期望的風味並突顯某些特色，需要把綠色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分為三種：淺褐色、褐色與深褐色。烘焙顏色越深，咖啡因含量越少。
藉由混合不同品種及烘焙度的咖啡豆，可調製出風味獨特、自成一格的咖啡，或是穩定一致的口味與香氣。這是一門藝術，需要聞香、「杯測」(品評) 及敏銳的味蕾。依據烘豆後帶出的個別特色與品質，例如可可味、花香味、豐厚感與明亮酸味等來混合豆子。
要沖煮出一杯完美的咖啡，牽涉到許多要素：研磨、溫度、萃取時間、咖啡與水的比例。只需按下按鈕，我們的全自動咖啡機即可一手包辦，而我們的半自動咖啡機則將點燃您心中的咖啡師魂。
義式濃縮咖啡本身即有一層咖啡脂。如果是其他類型的咖啡，您可以運用蒸氣、手工打製或攪拌等方式，打出合您心意的奶泡！請使用剛從冰箱取出的全脂牛奶，以獲得最佳的風味與質感。
咖啡樹會長出可食用的果實，而咖啡豆其實是果實內的種子。在研磨與烹煮前，需先將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味。
咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。在高海拔環境與涼爽潮溼的氣候中茁壯蓬勃。
咖啡豆有兩個品種：阿拉比卡與羅巴斯塔。阿拉比卡是最受歡迎的品種，散發細緻的香氣；羅巴斯塔的咖啡因含量較高。大部分的混合咖啡豆都兼含兩者。
當紅色的咖啡果實完全成熟，就會以人工摘採，取出其中的種子並加以乾燥。尚未成熟的果實則會留在樹上繼續生長。
為了達到期望的風味並突顯某些特色，需要把綠色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分為三種：淺褐色、褐色與深褐色。烘焙顏色越深，咖啡因含量越少。
藉由混合不同品種及烘焙度的咖啡豆，可調製出風味獨特、自成一格的咖啡，或是穩定一致的口味與香氣。這是一門藝術，需要聞香、「杯測」(品評) 及敏銳的味蕾。依據烘豆後帶出的個別特色與品質，例如可可味、花香味、豐厚感與明亮酸味等來混合豆子。
要沖煮出一杯完美的咖啡，牽涉到許多要素：研磨、溫度、萃取時間、咖啡與水的比例。只需按下按鈕，我們的全自動咖啡機即可一手包辦，而我們的半自動咖啡機則將點燃您心中的咖啡師魂。
義式濃縮咖啡本身即有一層咖啡脂。如果是其他類型的咖啡，您可以運用蒸氣、手工打製或攪拌等方式，打出合您心意的奶泡！請使用剛從冰箱取出的全脂牛奶，以獲得最佳的風味與質感。