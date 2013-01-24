正如選擇葡萄酒一樣，請依賴您的味蕾選擇正確的豆子。因為生長在不同地區的咖啡豆各自擁有不同的風味特色。



高度、溫度、土壤，甚至收成方式都是影響因素。而咖啡豆的烘焙也讓它們產生更加精微奧妙的風味差異與獨到的口感。



談到您杯中的咖啡，只有兩種咖啡豆值得一提：阿拉比卡與羅巴斯塔。