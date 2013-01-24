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咖啡製作

  • 咖啡樹

    咖啡樹

     

    咖啡樹會長出可食用的果實，而咖啡豆其實是果實內的種子。在研磨與烹煮前，需先將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味。

  • 咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。

    理想的氣候

     

    咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。在高海拔環境與涼爽潮溼的氣候中茁壯蓬勃。

  • 阿拉比卡或羅巴斯塔

    阿拉比卡或羅巴斯塔

     

    咖啡豆有兩個品種：阿拉比卡與羅巴斯塔。阿拉比卡是最受歡迎的品種，散發細緻的香氣；羅巴斯塔的咖啡因含量較高。大部分的混合咖啡豆都兼含兩者。

  • 取出紅色咖啡果實的種子並加以乾燥

    收成與處理

     

    當紅色的咖啡果實完全成熟，就會以人工摘採，取出其中的種子並加以乾燥。尚未成熟的果實則會留在樹上繼續生長。

  • 將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味

    從青澀到棕熟

     

    為了達到期望的風味並突顯某些特色，需要把綠色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分為三種：淺褐色、褐色與深褐色。烘焙顏色越深，咖啡因含量越少。

  • 混合咖啡豆以調配出別具風味、自成一格的咖啡

    混合調配

     

    藉由混合不同品種及烘焙度的咖啡豆，可調製出風味獨特、自成一格的咖啡，或是穩定一致的口味與香氣。這是一門藝術，需要聞香、「杯測」(品評) 及敏銳的味蕾。依據烘豆後帶出的個別特色與品質，例如可可味、花香味、豐厚感與明亮酸味等來混合豆子。

  • 我們的全自動咖啡機可為您沖煮出完美咖啡

    沖煮一杯完美咖啡

     

    要沖煮出一杯完美的咖啡，牽涉到許多要素：研磨、溫度、萃取時間、咖啡與水的比例。只需按下按鈕，我們的全自動咖啡機即可一手包辦，而我們的半自動咖啡機則將點燃您心中的咖啡師魂。

  • 加入牛奶成就完美咖啡

    加入牛奶

     

    義式濃縮咖啡本身即有一層咖啡脂。如果是其他類型的咖啡，您可以運用蒸氣、手工打製或攪拌等方式，打出合您心意的奶泡！請使用剛從冰箱取出的全脂牛奶，以獲得最佳的風味與質感。

    • 咖啡樹

      咖啡樹

       

      咖啡樹會長出可食用的果實，而咖啡豆其實是果實內的種子。在研磨與烹煮前，需先將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味。

      咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。

      理想的氣候

       

      咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。在高海拔環境與涼爽潮溼的氣候中茁壯蓬勃。

      阿拉比卡或羅巴斯塔

      阿拉比卡或羅巴斯塔

       

      咖啡豆有兩個品種：阿拉比卡與羅巴斯塔。阿拉比卡是最受歡迎的品種，散發細緻的香氣；羅巴斯塔的咖啡因含量較高。大部分的混合咖啡豆都兼含兩者。

      取出紅色咖啡果實的種子並加以乾燥

      收成與處理

       

      當紅色的咖啡果實完全成熟，就會以人工摘採，取出其中的種子並加以乾燥。尚未成熟的果實則會留在樹上繼續生長。

    • 將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味

      從青澀到棕熟

       

      為了達到期望的風味並突顯某些特色，需要把綠色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分為三種：淺褐色、褐色與深褐色。烘焙顏色越深，咖啡因含量越少。

      混合咖啡豆以調配出別具風味、自成一格的咖啡

      混合調配

       

      藉由混合不同品種及烘焙度的咖啡豆，可調製出風味獨特、自成一格的咖啡，或是穩定一致的口味與香氣。這是一門藝術，需要聞香、「杯測」(品評) 及敏銳的味蕾。依據烘豆後帶出的個別特色與品質，例如可可味、花香味、豐厚感與明亮酸味等來混合豆子。

      我們的全自動咖啡機可為您沖煮出完美咖啡

      沖煮一杯完美咖啡

       

      要沖煮出一杯完美的咖啡，牽涉到許多要素：研磨、溫度、萃取時間、咖啡與水的比例。只需按下按鈕，我們的全自動咖啡機即可一手包辦，而我們的半自動咖啡機則將點燃您心中的咖啡師魂。

      加入牛奶成就完美咖啡

      加入牛奶

       

      義式濃縮咖啡本身即有一層咖啡脂。如果是其他類型的咖啡，您可以運用蒸氣、手工打製或攪拌等方式，打出合您心意的奶泡！請使用剛從冰箱取出的全脂牛奶，以獲得最佳的風味與質感。

        咖啡豆品種

        咖啡豆

         

        正如選擇葡萄酒一樣，請依賴您的味蕾選擇正確的豆子。因為生長在不同地區的咖啡豆各自擁有不同的風味特色。


        高度、溫度、土壤，甚至收成方式都是影響因素。而咖啡豆的烘焙也讓它們產生更加精微奧妙的風味差異與獨到的口感。


        談到您杯中的咖啡，只有兩種咖啡豆值得一提：阿拉比卡與羅巴斯塔。

        阿拉比卡咖啡

        阿拉比卡

         

        咖啡界中的香檳，阿拉比卡咖啡豆擁有華麗濃郁的香氣，可產生既溫和又醇厚的口感。

        羅巴斯塔咖啡

        羅巴斯塔

         

        咖啡界中的咖啡因皇后，羅巴斯塔咖啡豆的咖啡因含量大約是阿拉比卡豆的兩倍，賦予這種咖啡濃烈並略帶苦澀的風味。

        麝香貓咖啡

        麝香貓

         

        想要來一場非比尋常的美食體驗嗎？試試從印尼麝香貓糞便中所取出的珍貴咖啡豆。這種類似貓鼬的動物會食用咖啡的果實，然後將咖啡豆排出體外。果實所經歷的消化過程使咖啡豆別有一番獨特風味。

        咖啡豆香氣

        新鮮研磨

        大家都愛新鮮研磨的咖啡豆香氣。這並非偶然，而是因為每顆豆子都含有近 800 種不同的揮發性香氛與氣味。想像各種香料、香草、堅果、蔬菜、鮮花與水果。


        調製咖啡的藝術在於萃取出密封在每顆果實中的珍寶。經由研磨豆子，可讓水帶出更多可溶物質，而這些物質正是最後綻放在您杯中的風味與香氣來源。

        一杯咖啡

        15 分鐘規則

         

        研磨過的咖啡在經過 15 分鐘後會失去大約 60% 的香氣。

        這就是為什麼我們建議您：
        • 將您的咖啡豆存放在真空、不受光照及遠離潮濕之處
        • 在烘焙後的 6 至 8 周內飲用完畢
        • 永遠在您煮咖啡前才現磨您的咖啡豆