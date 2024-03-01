Baristina一滑即萃義式咖啡機 BAR302/20 義式咖啡機
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Baristina一滑即萃義式咖啡機 BAR302/20 義式咖啡機
新鮮咖啡豆最好。
新鮮研磨的咖啡豆能帶來最豐富的咖啡香氣與風味。在沖煮前才研磨咖啡豆，讓您的日常咖啡變得與眾不同。這就是咖啡與真正好咖啡之間的差異。
滑動。沖煮。享受。
只需滑動把手。Baristina 一滑即萃義式咖啡機會自動研磨、填壓並沖煮您的咖啡。無需任何咖啡師技巧。一切都已為您準備好，您只需輕鬆坐下來享受您的義式濃縮咖啡或長萃咖啡。
易於清潔。輕鬆無負擔。
取下沖煮把手。沖洗乾淨。就這麼簡單。Baristina 一滑即萃義式咖啡機讓清潔變得快速又直覺。沒有複雜的步驟，專為簡單易用而設計。
您家中時尚的小咖啡師
無需猜測、無需調整、不浪費咖啡。Baristina一滑即萃義式咖啡機研磨至理想粒度，精準加壓並準確定量，這些都是讓真正義式濃縮咖啡呈現應有風味的關鍵。它真的是您家中的小咖啡師。
真正滑順的義式濃縮咖啡
16 bar 壓力幫浦能充分釋放咖啡豆的風味，為您的義式濃縮咖啡創造濃郁綿密的咖啡油脂與我們都喜愛的均衡風味。
您的咖啡，由您決定
無論您想要濃郁的義式濃縮咖啡或滑順的美式咖啡，都能隨心選擇。如果您喜歡，還可以調整成特濃風味，享受專屬於您口味的美味咖啡。選擇權永遠在您手中！
小巧身形，強大實力！
Baristina 一滑即萃義式咖啡機完美融入任何廚房檯面，同時不犧牲效能。別被它的尺寸騙了！它體積小巧，卻擁有強大功能，能在家中沖煮出濃郁的咖啡師風格咖啡。廚房空間不再是問題！
減少浪費，提升風味，無需膠囊
新鮮咖啡豆代表更多風味，也代表更少浪費——不再需要塑膠或鋁製膠囊。只需從濾器把手中取出咖啡渣餅。您的咖啡豆直接變成咖啡粉，非常適合用作堆肥。
精簡、環保、潔淨
Baristina 一滑即萃義式咖啡機的設計以永續發展為核心。它具備節能效率*，採用 50% 再生塑膠製成**，並使用 100% 無塑膠包裝盒。
噓——超安靜！
您可以享受真正的義式濃縮咖啡，沖煮過程簡單又安靜。
您的咖啡豆，由您選擇
您可以選擇喜愛的咖啡豆。Baristina 一滑即萃義式咖啡機能辨識各種豆類，並始終沖煮出美味咖啡。它總能發揮咖啡豆的最佳風味。選擇權永遠在您手中。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
製造地
羅馬尼亞 設計地
荷蘭
節能
待機模式耗電量
不適用 關機模式耗電量
0.2 W 連網待機模式耗電量
不適用 自動切換至待機模式前期間
0 分鐘 測量標準
EN 50564:2011
技術規格
幫浦壓力
16 Bar 研磨器材質
陶瓷 噪音等級
72 分貝 電壓
220-240 V 頻率
50 Hz 產品重量
5 公斤 產品規格
180公釐（寬度），345公釐（高度），380公釐（深度） 電線長度
85 公分
咖啡設定
飲品 濃度增強
有 咖啡容量
可調式
一般規格
咖啡豆容量
170 公克 水箱容量
1.2 公升 杯子高度上限
135 毫米 義式濃縮咖啡沖煮時間
< 60 秒 零件可用洗碗機清洗 濾水器相容性
無 自動關機
有 隨附配件
手把濾器
服務
2 年保固
有
永續性
待機耗電量
2.6 瓦時 沖煮耗電量
122.8 瓦時 包裝材質
>95% 再生材料和 100% 可回收材質 機身材質
超過 50% 的塑膠使用回收材質，不包括接觸水和咖啡的塑膠部分
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