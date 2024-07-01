只需輕輕一按，即可輕鬆享受 5 杯提振精神的美味熱飲

只需輕輕一按，即可享受廣受歡迎的各種咖啡配方，從經典濃縮咖啡、一般黑咖啡、義式淡咖啡到冰咖啡應有盡有，兼具完美的油脂、香氣和溫度。另外也可提供泡茶的熱水。我們獨特的沖煮系統可透過較緩慢的水流速度和較低的溫度完美萃取咖啡豆風味。只需加入冰塊即可享用同樣香醇美味的冰咖啡。