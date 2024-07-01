以最輕鬆的方式享用新鮮咖啡豆沖煮的咖啡
只需輕輕一按，即可享受 5 杯提振精神的美味熱飲，兼具完美的油脂、香氣和溫度。經典奶泡器讓您輕鬆為卡布奇諾打出濃郁奶泡，或是準備要加入熱巧克力的熱牛奶。
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以最輕鬆的方式享用新鮮咖啡豆沖煮的咖啡 輕鬆省事的咖啡選擇和自訂功能 只需輕輕一按，即可輕鬆享受 5 杯提振精神的美味熱飲
只需輕輕一按，即可享受廣受歡迎的各種咖啡配方，從經典濃縮咖啡、一般黑咖啡、義式淡咖啡到冰咖啡應有盡有，兼具完美的油脂、香氣和溫度。另外也可提供泡茶的熱水。我們獨特的沖煮系統可透過較緩慢的水流速度和較低的溫度完美萃取咖啡豆風味。只需加入冰塊即可享用同樣香醇美味的冰咖啡。
輕鬆的咖啡選擇和自訂功能
搭配彩色圖示的現代觸控式螢幕可讓您輕鬆選擇最喜歡的飲品。並可透過「我的咖啡選擇」功能進行調整，根據您的口味選擇偏好的咖啡濃度、沖煮時間和奶泡多寡。
打出適合卡布奇諾或熱巧克力的滑順奶泡
只要兩個步驟，即可輕鬆沖煮您最愛的牛奶咖啡。經典奶泡器可打出奶泡濃郁的牛奶，只要加入濃縮咖啡就是一杯好喝的卡布奇諾。您甚至可以煮熱牛奶加入熱巧克力中。
強韌的陶瓷研磨器，豐富您的咖啡風味
我們強韌的陶瓷研磨器可充分釋放咖啡豆風味。耐用的陶瓷研磨器有 12 段調整方式，提供細顆粒到粗磨等選擇。
在我們的應用程式上尋找靈感和支援
在 HomeID 應用程式上了解機器的詳細資訊，並且發現新咖啡店風格的咖啡配方。
Aquaclean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡而無需除垢
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
SilentBrew 讓您安靜沖泡芳醇咖啡
透過領導業界的 SilentBrew 技術沖泡芳醇咖啡，其採用隔音和靜音研磨技術，創造安靜沖泡咖啡的體驗。經過 Quiet Mark 認證...
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
咖啡來源
新鮮咖啡豆 需使用者參與
輕觸按鈕 產品類型：
全自動義式咖啡機 飲品
義式濃縮咖啡、美式咖啡、咖啡、義式淡咖啡、冰咖啡、熱水、熱牛奶 預先設定飲品
5 份量
2 力道
15 巴 內建研磨機
有 研磨器設定
12 豆槽容量
275 公克 奶泡
有 牛奶解決方案
CMF 水箱容量
1.8 公升 設定檔
否 主要材質
塑膠 次要材質
金屬 技術
靜音沖煮 介面
直覺式觸控顯示器 保固
2 年 連線
否 零件可用洗碗機清洗
有
技術規格
節能率
A 級 功率
1500 瓦 電壓
230 伏 頻率
50 Hz 包裝數量
1
安全功能
自動斷電計時器
有 安全認證
有
重量與尺寸
產品長度
433 公釐 產品寬度
246 公釐 產品高度
371 公釐 產品重量
8 公斤 包裝長度
491.5 公釐 包裝寬度
287.5 公釐 包裝高度
487 公釐 包裝重量
10-12.5 公斤
相容性
隨附配件 1
AquaClean 濾淨設計 相關配件 1 相關配件 2
義式咖啡機除垢劑 相關配件 3
清潔刷 相關配件 4
飛利浦沖煮裝置潤滑油 相關配件 5
量匙
耐用
使用手冊
> 75% 再生紙 包裝
> 95% 再生材料
原產國家/地區
產地
羅馬尼亞
節能
待機模式耗電量
0.2 W 關機模式耗電量
不適用 連網待機模式耗電量
不適用 自動切換至待機模式前期間
30 分鐘 測量標準
EN 50564:2011
根據德國消費者測試，比較全球市場領先的一觸式 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2023 年)。
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