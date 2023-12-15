享受熱咖啡和冰咖啡的最簡單方式
在LatteGo 5500上選擇20種美味咖啡配方。從奶香拿鐵到清爽冰咖啡，每一款飲品都能以理想溫度沖煮，帶來完美香氣和咖啡油脂。LatteGo能製作絲滑奶泡，且清潔簡便。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
享受熱咖啡和冰咖啡的最簡單方式 配備LatteGo，清潔最快速的奶泡系統* 輕鬆享受 20 種熱咖啡和冰咖啡
我們的 20 種配方包括溫暖飲品如義式濃縮咖啡、奶香拿鐵和卡布奇諾，以及清涼的冰咖啡。我們校準了沖煮系統，使冰咖啡擁有與熱飲相同的美味風味。
使用 LatteGo 奶泡系統製作絲滑順口的奶泡
我們強大的旋風奶泡科技讓您只需輕觸一鍵，即可製作絲滑順口的奶泡，甚至適用於植物性奶替代品。
QuickStart 功能，減少等待時間，更快享用咖啡
無需再等待機器預熱。我們的 QuickStart 功能讓您可以立即開機並沖煮咖啡。機器會根據所選的咖啡配方進行加熱。
耐用陶瓷研磨器，提升咖啡風味
我們耐用的陶瓷研磨器能充分釋放咖啡豆的風味。您可以使用 12 段研磨設定，從細緻到粗糙精確調整研磨度。
杯杯皆有完美溫度、香氣和咖啡油脂
我們的香氣萃取系統能在溫度和香氣之間找到理想平衡，將水溫保持在 90°C 至 98°C 之間，同時調節水流速率。
濃縮咖啡加量功能增添更多風味
使用我們的額外濃縮功能，享受更多風味而不苦澀。您可以將此功能添加到任何咖啡配方中，但使用預磨咖啡粉功能時除外。
AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯***咖啡都無需除垢
使用 AquaClean 濾水器，無需除垢即可沖煮多達 5000 杯咖啡。它在沖煮前淨化水質，使您的咖啡風味更佳。
使用節能設定節省水資源與能源消耗
使用五種節能設定之一來減少水和能源消耗，同時不影響咖啡品質。我們的 5500 系列允許您提前調暗主燈和杯燈、沖洗時使用更少的水、更快切換到待機模式或調低亮度。
在我們的應用程式上尋找靈感和支援
在 HomeID 應用程式上了解機器的詳細資訊，並且發現新咖啡店風格的咖啡配方。
在直覺式顯示幕上選擇、客製化並儲存飲品
我們易於使用的直覺式顯示幕是您選擇咖啡配方並調整濃度、咖啡量和牛奶量的地方。想要儲存您的偏好設定嗎？將您的飲品儲存在四個使用者設定檔之一。
SilentBrew 科技，運作聲音降低 40%**
我們的 SilentBrew 專利技術可降低機器噪音，讓您全情享受沖泡芳醇咖啡的體驗。我們的機器採用隔音和靜音研磨技術，噪音比早期型號降低 40%，並獲得 Quiet Mark 認證。
10 秒內清潔 LatteGo 奶泡系統
我們的奶泡系統只有兩個部件且無管道設計，可在 10 秒內完成清潔，可放入洗碗機或在水龍頭下沖洗。飛利浦不提供自動清潔功能，因為這需要額外的清潔配件。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
咖啡來源
新鮮咖啡豆 需使用者參與
輕觸按鈕 產品類型：
全自動義式咖啡機 飲品 預先設定飲品
20 份量
2 力道
15 巴 內建研磨機
有 研磨器設定
12 豆槽容量
275 公克 奶泡
有 牛奶解決方案
Latte Go 奶水存儲瓶
0.26公升 水箱容量
1.8公升 設定檔
4 + 訪客 主要材質
塑膠 次要材質
金屬 技術
Latte Go、SilentBrew、Quick Start 介面
直覺式TFT顯示幕 保固
2 年 連線
否 零件可用洗碗機清洗
有
技術規格
節能率
A 級 功率
1500 瓦 電壓
230 伏 頻率
50 Hz 包裝數量
1
安全功能
自動斷電計時器
有 安全認證
有
重量與尺寸
產品長度
433 公釐 產品寬度
246 公釐 產品高度
371 公釐 產品重量
8公斤 包裝長度
491.5 公釐 包裝寬度
287.5 公釐 包裝高度
478毫米 包裝重量
10-12.3 公斤
相容性
隨附配件 2
量匙 隨附配件 3
水質硬度試紙 隨附配件 4
AquaClean 濾芯 隨附配件 5
LatteGo 儲存蓋 相關配件 1
咖啡脂清潔錠 相關配件 2
義式咖啡機除垢劑 相關配件 3
清潔刷 相關配件 4
飛利浦沖煮裝置潤滑油
耐用
使用手冊
> 75% 再生紙 包裝
> 95% 再生材料
原產國家/地區
生產地
中國
節能
待機模式耗電量
0.2 W 關機模式耗電量
不適用 連網待機模式耗電量
不適用 自動切換至待機模式前期間
30 分鐘 測量標準
EN 50564:2011
* 根據2023年在德國進行的消費者測試，比較領先的單鍵式（咖啡+牛奶）全自動義式咖啡機 **與先前的飛利浦義式咖啡機相比 ***根據機器指示更換8次濾網計算。實際杯數取決於所選咖啡種類、沖洗和清潔模式
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。