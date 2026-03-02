享受熱咖啡和冰咖啡的最簡單方式
在 LatteGo 5500 上選擇 20 種美味咖啡配方之一。從奶香拿鐵到清爽冰咖啡，每一杯飲品都以理想溫度沖煮，帶來完美香氣和咖啡油脂。LatteGo 能製作絲滑奶泡，清潔也很簡單。
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享受熱咖啡和冰咖啡的最簡單方式 搭配 LatteGo，最快速清潔的奶泡系統* 輕鬆享受 20 種熱咖啡和冰咖啡
我們的 20 種配方包括溫暖飲品如義式濃縮咖啡、奶香拿鐵和卡布奇諾，以及清涼的冰咖啡。我們校準了沖煮系統，使冰咖啡擁有與熱飲相同的美味風味。
使用 LatteGo 奶泡系統製作絲滑順口的奶泡
我們強大的旋風奶泡科技讓您只需輕觸一鍵，即可製作絲滑順口的奶泡，甚至適用於植物性奶替代品。
SilentBrew 科技，運作聲音降低 40%**
我們的 SilentBrew 專利技術可降低機器噪音，讓您全情享受沖泡芳醇咖啡的體驗。我們的機器採用隔音和靜音研磨技術，噪音比早期型號降低 40%，並獲得 Quiet Mark 認證。
QuickStart 功能，減少等待時間，更快享用咖啡
無需再等待機器預熱。我們的 QuickStart 功能讓您可以立即開機並沖煮咖啡。機器會根據所選的咖啡配方進行加熱。
在直覺式顯示幕上選擇、客製化並儲存飲品
我們易於使用的直覺式顯示幕是您選擇咖啡配方並調整濃度、咖啡量和牛奶量的地方。想要儲存您的偏好設定嗎？將您的飲品儲存在四個使用者設定檔之一。
杯杯皆有完美溫度、香氣和咖啡油脂
我們的香氣萃取系統能在溫度和香氣之間找到理想平衡，將水溫保持在 90°C 至 98°C 之間，同時調節水流速率。
10 秒內清潔 LatteGo 奶泡系統
我們的奶泡系統只有兩個部件且無管道設計，可在 10 秒內完成清潔，可放入洗碗機或在水龍頭下沖洗。飛利浦不提供自動清潔功能，因為這需要額外的清潔配件。
耐用陶瓷研磨器，提升咖啡風味
我們耐用的陶瓷研磨器能充分釋放咖啡豆的風味。您可以使用 12 段研磨設定，從細緻到粗糙精確調整研磨度。
濃縮咖啡加量功能增添更多風味
使用我們的額外濃縮功能，享受更多風味而不苦澀。您可以將此功能添加到任何咖啡配方中，但使用預磨咖啡粉功能時除外。
AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯***咖啡都無需除垢
使用 AquaClean 濾水器，無需除垢即可沖煮多達 5000 杯咖啡。它在沖煮前淨化水質，使您的咖啡風味更佳。
使用節能設定節省水資源與能源消耗
使用五種節能設定之一來減少水和能源消耗，同時不影響咖啡品質。我們的 5500 系列允許您提前調暗主燈和杯燈、沖洗時使用更少的水、更快切換到待機模式或調低亮度。
在我們的應用程式上尋找靈感和支援
在 HomeID 應用程式上了解機器的詳細資訊，並且發現新咖啡店風格的咖啡配方。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
設計地
義大利 製造地
中國
自訂
香氣濃度設定
5 咖啡與牛奶萃取時間長度
可調式 研磨器設定
12 預先沖調香氣控制
有 溫度設定
3 額外濃縮
有 使用者設定檔
4 + 訪客
豐富多變
咖啡粉選項
有 雙杯
有 雙杯牛奶
否
配件
內附
量匙
水質硬度試紙
AquaClean 濾芯
LatteGo 儲存蓋
技術規格
電線長度
120 公分 電壓
230 伏 頻率
50 Hz 鮮奶盒容量
0.26 公升 水箱容量
1.8 公升 產品重量
8 公斤 咖啡豆容量
275 公克 殘渣容器
正面操作 水箱
正面操作 濾網相容性
AquaClean 幫浦壓力
15 巴 顏色和塗層
黑色，鍍鉻 產品規格
246x371x433 公釐 咖啡渣容器
12 份
一般規格
可調式出口高度
85-145 公釐 牛奶解決方案
LatteGo 零件可用洗碗機清洗 容易清潔和保養
與 AquaClean 濾網相容 使用者介面
TFT 研磨器材質
陶瓷
服務
2 年保固
有
永續性
環保設定
有 能源標章
A 級 沖煮耗電量
1500 瓦 可回收包裝材質
>95%
其他功能
香氣封存設計
有 可拆式蒸餾沖煮零件
有 指示除垢
有 AquaClean
有
* 根據 2023 年在德國進行的消費者測試，比較領先的單鍵式（咖啡 + 牛奶）全自動義式咖啡機 **與先前的飛利浦義式咖啡機相比 ***根據咖啡機指示更換 8 次濾網計算。實際杯數取決於所選咖啡種類、沖洗和清潔模式
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