享受熱咖啡和冰咖啡的最簡單方式

在 LatteGo 5500 上選擇 20 種美味咖啡配方之一。從奶香拿鐵到清爽冰咖啡，每一杯飲品都以理想溫度沖煮，帶來完美香氣和咖啡油脂。LatteGo 能製作絲滑奶泡，清潔也很簡單。