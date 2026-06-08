以最輕鬆的方式享用新鮮咖啡豆沖煮的咖啡
只需輕輕一按，即可享受 4 種美味飲品，兼具完美的油脂、香氣和溫度。LatteGo 會自動製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 10 秒就能完成清理作業*。
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以最輕鬆的方式享用新鮮咖啡豆沖煮的咖啡 LatteGo 能以史上最快速度清潔牛奶系統* 一鍵享受 4 種美味飲品
享受 4 種廣受歡迎的各種咖啡配方：從經典濃縮咖啡、一般黑咖啡到卡布奇諾應有盡有，兼具完美的油脂、香氣和溫度。另外也可提供泡茶的熱水。
LatteGo 是清潔最快速的牛奶系統：2 件式，無管件
LatteGo 是清潔最快速的牛奶系統，僅由 2 個零件組成且不含管件，可在水龍頭下 10 秒內完成清潔，也可使用洗碗機。飛利浦未提供自動清潔功能，因為該系統需要搭配額外的清潔程序。
提供簡單指示和豐富靈感的 HomeID 應用程式
透過 HomeID 應用程式探索有關全自動義式咖啡機的所有知識，解鎖無限靈感的咖啡館等級配方。
Aquaclean 讓您沖煮最多 5000 杯** 咖啡而無需除垢
按照咖啡機的提示更換濾芯，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5000 杯咖啡**，同時享受清澈的純淨水。
輕鬆的咖啡選擇和自訂功能
搭配彩色圖示的現代觸控式螢幕可讓您輕鬆選擇最喜歡的飲品。並可透過「我的咖啡選擇」功能進行調整，根據您的口味選擇偏好的咖啡濃度、沖煮時間和奶泡多寡。
LatteGo 可使用各種奶類製作細緻奶泡
只需按一下按鈕，LatteGo 即可自動為您的牛奶咖啡打出細緻奶泡。其強大的旋風打泡技術甚至可以配搭您最喜愛的植物奶使用。
強韌的陶瓷研磨器，豐富您的咖啡風味
我們強韌的陶瓷研磨器可充分釋放咖啡豆風味。耐用的陶瓷研磨器有 12 段調整方式，提供細顆粒到粗磨等選擇。
SilentBrew 降低 40% 噪音，咖啡一樣美味
我們的 SilentBrew 專利技術可降低機器噪音，讓您全情享受沖泡芳醇咖啡的體驗。我們的機器採用隔音和靜音研磨技術，噪音比早期型號降低 40%，並獲得 Quiet Mark 認證。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
設計地
義大利 製造地
羅馬尼亞或中國製造，請查看裝置或包裝上的製造國家/地區。
自訂
香氣濃度設定
3 咖啡與牛奶萃取時間長度
可調式 研磨器設定
12 預先沖調香氣控制
有 溫度設定
3
豐富多變
飲品
義式濃縮咖啡、咖啡、卡布奇諾、熱水
咖啡
卡布奇諾 (Cappuccino)
熱水 咖啡粉選項
有 雙杯
有 雙杯牛奶
否
其他功能
靜音沖煮
有 香氣封存設計
有 可拆式蒸餾沖煮零件
有 指示除垢
有 AquaClean
有
相容性
相關配件 1
量匙 相關配件 2
水質硬度試紙 相關配件 3
AquaClean 濾芯
配件
內附
技術規格
電線長度
100 公分 電壓
230 伏 頻率
50 Hz 鮮奶盒容量
0.26 公升 咖啡渣容器容量
12 份 水箱容量
1.8 公升 產品重量
8 公斤 咖啡豆容量
275 公克 殘渣容器
正面操作 水箱
正面操作 濾網相容性
AquaClean 幫浦壓力
15 巴 顏色和塗層
啞黑與鉻色 產品規格
246x371x433 公釐 沖煮耗電量
1500 瓦
一般規格
可調式出口高度
85-145 公釐 牛奶解決方案
LatteGo 零件可用洗碗機清洗 容易清潔和保養
與 AquaClean 濾芯相容 使用者介面
彩色觸控螢幕
服務
2 年保固
有
永續性
環保設定
有 能源標章
A 級
根據德國消費者測試，比較全球市場領先的一觸式 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2023 年)。 *此為根據機器指示更換 8 次濾芯的情況。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
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