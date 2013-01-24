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一杯義式淡咖啡

義式淡咖啡

 

90 毫升義式濃縮咖啡

 

Lungo 在義大利文中的意思是「長」。這款淡咖啡是以三份義式濃縮咖啡為基底兌上兩倍水量製成。法國人稱之為「café allongé」。

 

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