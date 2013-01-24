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一杯澳式白咖啡

澳式白咖啡 (Flat White)

 

30 毫升義式濃縮咖啡
60 毫升熱牛奶

 

此款咖啡源於 1970 年代的紐西蘭，取代奶泡較豐厚的卡布奇諾。主要的區別在於它完全沒有奶泡。

 

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