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Saeco 全自動義式咖啡機

Saeco 全自動義式咖啡機

 

輕觸全自動義式咖啡機的按鈕，即刻現磨咖啡豆，調製出一杯又一杯新鮮沖煮的咖啡。盡情享用義式濃縮咖啡、義式淡咖啡、卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵，還可搭配內建奶泡功能現打的新鮮奶泡。並可依您的喜好逐步選擇沖煮方式。

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飛利浦全自動義式咖啡機

飛利浦全自動義式咖啡機

 

我們的磨豆至蒸餾沖泡咖啡機能以單鍵調製義式咖啡或濾煮式咖啡。內建的奶泡功能方便您隨時來上一杯卡布其諾或拿鐵瑪奇朵，堪稱完美的生活選擇。

 

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Saeco 半自動義式咖啡機

Saeco 半自動義式咖啡機

 

半自動義式咖啡機使用研磨咖啡或固定份量的咖啡包，裝上濾器沖煮一杯義式濃縮咖啡，就跟專業咖啡師一樣！也可以使用經典奶泡器 (pannarello) 製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。

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飛利浦濾煮式咖啡機

飛利浦濾煮式咖啡機

 

用傳統方式製作濾煮式咖啡：將研磨咖啡放入濾紙，沖煮出一整壺充滿香氣的咖啡，與親朋好友一同分享，輕鬆寫意。

 

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    探索我們咖啡機可製作的各種類型咖啡。

     

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    常見問答集

     

    您是否曾經好奇如何煮出一杯完美的義式濃縮咖啡、製作拿鐵拉花、或是打出奶泡等等呢？

     

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