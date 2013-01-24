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輕觸全自動義式咖啡機的按鈕，即刻現磨咖啡豆，調製出一杯又一杯新鮮沖煮的咖啡。盡情享用義式濃縮咖啡、義式淡咖啡、卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵，還可搭配內建奶泡功能現打的新鮮奶泡。並可依您的喜好逐步選擇沖煮方式。
我們的磨豆至蒸餾沖泡咖啡機能以單鍵調製義式咖啡或濾煮式咖啡。內建的奶泡功能方便您隨時來上一杯卡布其諾或拿鐵瑪奇朵，堪稱完美的生活選擇。
半自動義式咖啡機使用研磨咖啡或固定份量的咖啡包，裝上濾器沖煮一杯義式濃縮咖啡，就跟專業咖啡師一樣！也可以使用經典奶泡器 (pannarello) 製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。
用傳統方式製作濾煮式咖啡：將研磨咖啡放入濾紙，沖煮出一整壺充滿香氣的咖啡，與親朋好友一同分享，輕鬆寫意。
探索我們的奶泡器、濾水器、除垢劑及維護套件，讓您的咖啡機發揮最大效益。
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您是否曾經好奇如何煮出一杯完美的義式濃縮咖啡、製作拿鐵拉花、或是打出奶泡等等呢？
咖啡是世界上人氣最高的飲料之一，此處提供一些有趣並出人意表的咖啡知識。
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