自 1965 起，飛利浦把咖啡帶進一般人家，並以領先的技術 (例如我們創新的煮沸及沖煮系統) 引導出咖啡機革命潮流。進入 21 世紀，我們與 Sara Lee 攜手合作，推出全世界第一台咖啡包機種 SENSEO®。此外，來自義式濃縮咖啡發源地的義大利熱門品牌 Saeco 與 Gaggia 也加入了飛利浦家族的行列。我們目前的產品組合包括一系列品項完整的咖啡機與擴增功能的配件。我們在慶祝 50 的悠久咖啡傳承之際推出另一項突破性的發展，也就是全球首台可煮出完美濾煮式或義式濃縮咖啡的兩用式咖啡機。

