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Saeco 義式咖啡機

Saeco 全自動義式咖啡機

Saeco 全自動義式咖啡機

 

輕觸全自動義式咖啡機的按鈕，即刻現磨咖啡豆，調製出一杯又一杯新鮮沖煮的咖啡。盡情享用義式濃縮咖啡、卡布奇諾、拿鐵或瑪奇朵，還可搭配內建奶泡功能現打的新鮮奶泡。並可依您的喜好逐步選擇沖煮方式。

 

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Saeco 半自動義式咖啡機

Saeco 半自動義式咖啡機

 

半自動義式咖啡機使用研磨咖啡或固定份量的咖啡包，裝上濾器沖煮一杯義式濃縮咖啡，就跟專業咖啡師一樣！也可以使用經典奶泡器 (pannarello) 製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。

 

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獨一無二 Saeco

    世界第一台全自動

    世界上第一台全自動義式咖啡機的發明者

     

    Saeco 在 1985 年發明第一台全自動義式咖啡機，讓您在自家廚房即可享用道地的義式咖啡。這是 Saeco 30 年創新的第一個技術里程碑。

    110 項專利

    110 項專利

     

    Saeco 持續致力於高品質工藝和設計時尚咖啡機，並反映出專業咖啡師的實際程序與技術。每位經驗豐富的義大利咖啡師都是本能地用心沖煮出完美的義式咖啡，而沖煮出完美義式咖啡的藝術也是一門科學。Saeco 30 年的創新經驗獲得 110 項註冊專利，您只需要輕觸按鈕即可在家複製相同的程序，簡單且毫不費力。

     

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        飛利浦全自動義式咖啡機

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        飛利浦濾煮式咖啡機

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