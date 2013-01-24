Saeco 持續致力於高品質工藝和設計時尚咖啡機，並反映出專業咖啡師的實際程序與技術。每位經驗豐富的義大利咖啡師都是本能地用心沖煮出完美的義式咖啡，而沖煮出完美義式咖啡的藝術也是一門科學。Saeco 30 年的創新經驗獲得 110 項註冊專利，您只需要輕觸按鈕即可在家複製相同的程序，簡單且毫不費力。



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