主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Ultinon Pro9000

配備 Lumileds 汽車 LED

11258U90CWX2
  • 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈
    -{discount-value}

    Ultinon Pro9000 配備 Lumileds 汽車 LED

    11258U90CWX2

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點

    Ultinon Pro9000 配備 Lumileds 汽車 LED

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點

    Ultinon Pro9000 配備 Lumileds 汽車 LED

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點

    類似產品

    See all headlights

      專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

      反映原始汽車性能的 LED 燈

      • LED-HL [~H1]
      • 亮度增加 200%
      • 冷白燈光
      • Lumileds Altilon SMD LED

      亮度增加 200%

      全新飛利浦 Ultinon Pro9000 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能見度。與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 200%，且照明效果始終如一。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！

      修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED

      飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。

      達色溫 5,800 Kelvin 的冷白燈光

      享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9000 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛疲勞，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。

      準確照亮行駛需要之處

      飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片位置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9000，提升行車安全。

      體積小巧，效能強大

      飛利浦 Ultinon Pro9000 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9000 的設計重視效能與使用便利性，安裝輕鬆無負擔。

      12V 和 24V 相容性提供更廣泛的使用性

      飛利浦 Ultinon Pro9000 與 12V 和 24V 電力系統相容，適用於大多數車型。

      使用壽命提升長達 5,000 小時

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9000 頭燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

      滿足現今駕駛所需的耐用性

      飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        X2
        EAN1
        8719018007148
        EAN3
        8719018007155

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        遠光燈
        範圍
        Ultinon Pro9000
        符合 ECE
        型號
        LED H1 11258 U90CW X2
        機座
        P14.5s
        類型
        LED-HL [~H1]
        技術功能
        AirBoost、SafeBeam 技術

      • 電力特性

        電壓 (V)
        13.2 V
        瓦數 (W)
        18 瓦

      • 行銷規格

        期望效果
        亮度增加
        產品特色
        車用等級 LED

      • 照明特性

        色溫
        5800K
        流明 (lm)
        1500

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11258U90CWX2
        訂購代碼
        714831

      • 外包裝資訊

        高度
        19.1  cm
        長度
        32.5  cm
        每件淨重
        2520  g
        寬度
        22  cm
        每件總重
        2.72  kg

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        420  g
        高度
        16.4  cm
        長度
        15.2  cm
        每件淨重
        120  g
        寬度
        7  cm
        MOQ (專業人士適用)
        6 入裝
        包裝數量
        2 pcs

      • 使用壽命

        使用壽命
        5000 小時

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 相較於鹵素燈泡的最低法規標準。
          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責