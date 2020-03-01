搜尋關鍵字

    LongLife EcoVision 頭燈燈泡

    12258LLECOB1

    享受您的綠色移動空間

    不想一直更換車頭燈泡？飛利浦 LongLife EcoVision 的使用壽命比一般車燈更長，適合想盡量減少愛車保養工作的車主。

    LongLife EcoVision 頭燈燈泡

    享受您的綠色移動空間

    更長的使用壽命，減少更換次數

    • 燈具類型：H1
    • 12 V，55 W
    • 經久耐用，減少更換次數
    • 極抗燈泡
    • 燈泡數量︰1
    一次更換兩個頭燈，行車更安全

    一次更換兩個頭燈，行車更安全

    強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

    各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求

    各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求

    哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

    高品質燈絲設計，大幅降低維修率

    高品質燈絲設計，大幅降低維修率

    使用飛利浦 LongLifeEcoVision，即可顯著降低車燈的更換率。是適合高電壓車輛的優質燈具選擇。

    飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候

    飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候

    只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

    里程 100 000 公里內保證免更換

    使用飛利浦 LongLife EcoVision，駕駛至少在里程 100 000 公里內不必擔心更換車頭燈的問題。

    恪守 ECE 優質標準規定

    飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

    更換率更為降低，減少浪費

    最適合尋找環保照明解決方案的駕駛。

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      經久耐用
      產品特色
      更長的使用壽命

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 前霧燈
      • 近光燈
      機座
      P14.5s
      型號
      H1 LongLife EcoVision
      符合 ECE
      範圍
      LongLife EcoVision
      技術
      鹵素
      類型
      H1

    • 使用壽命

      使用壽命
      1250h

    • 照明特性

      流明
      1550 ±15%  lm
      色溫
      達 3100 K

    • 電力特性

      瓦數
      55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12258LLECOB1
      訂購代碼
      36196430

    • 包裝資料

      包裝類型
      B1
      EAN1
      8727900361964
      EAN3
      8727900361971

    • 包裝產品資訊

      寬度
      9.5  cm
      高度
      13.5  cm
      每件淨重
      7  g
      每件總重
      22  g
      長度
      2.5  cm
      包裝數量
      1
      MOQ (專業人士適用)
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      19.6  cm
      寬度
      15.6  cm
      高度
      10.5  cm
      每件總重
      0.22  kg

