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5.1 聲道家庭劇院

HTS3181/98
  • 壯闊非凡的環繞音效與超凡的清晰度 壯闊非凡的環繞音效與超凡的清晰度 壯闊非凡的環繞音效與超凡的清晰度
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    USB 2.0

    5.1 聲道家庭劇院

    HTS3181/98

    壯闊非凡的環繞音效與超凡的清晰度

    在客廳就能輕鬆沈浸在電影中。享受高音質多聲道環繞音效、卡拉 OK 評分，亦能播放 USB 隨身碟和幾乎所有類型光碟，享受無窮樂趣 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      技術規格

      • 畫面/顯示

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        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        循序掃描

      • 音效

        總功率 (RMS)
        300  W
        輸出功率 (RMS)
        6 x 50W
        數位/類比轉換器
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        頻率反應
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        訊噪比
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        音效系統
        • 杜比數位
        • 杜比 Prologic II
        • 立體聲
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        • Class "D" 數位擴大機
        • 夜間模式
        等化器設定
        • 動作
        • 古典
        • 演唱會
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        • Lounge
        • 搖滾
        • 運動

      • 影片播放

        播放媒體
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DVD-Video
        • VCD/SVCD
        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
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        • MPEG4
        視訊光碟播放系統
        • PAL
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      • 播放音效

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        • Audio CD
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        壓縮格式
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        播放媒體
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        • DVD-R/-RW
        • CD-R/RW
        相片壓縮格式
        JPEG
        畫質增強
        • 旋轉
        • 變焦
        • 播放音樂時進行幻燈片展示

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM

      • 連線

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        • FM 天線
        • AUX 輸入
        • 容易安裝的喇叭接頭
        • 色差視訊輸出
        前方/側邊接頭
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        • USB

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
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        待機消耗功率
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      • 喇叭

        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭
        磁場屏蔽
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        8  歐姆
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      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • CVBS 視訊線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 使用者手冊
        • 快速入門指南
        • 全球保證手冊

      • 尺寸

        機體寬度
        360  mm
        機體高度
        55  mm
        機體深度
        332  mm
        設備重量
        2.64  kg
        環繞喇叭寬度
        100  mm
        環繞喇叭高度
        100  mm
        環繞喇叭深度
        75  mm
        環繞喇叭重量
        0.47  kg
        中置喇叭寬度
        100  mm
        中置喇叭高度
        100  mm
        中置喇叭深度
        75  mm
        中置喇叭重量
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        重低音喇叭寬度
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        重低音喇叭深度
        369  mm
        重低音喇叭重量
        3.875  kg
        包裝寬度
        564  mm
        包裝高度
        302  mm
        包裝外箱厚度
        380  mm
        產品含包裝重量
        10.4  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器
      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • CVBS 視訊線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 使用者手冊
      • 快速入門指南
      • 全球保證手冊

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