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5.1 聲道家庭劇院

HTS5593/40
  • 渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效 渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效 渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效
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    5.1 聲道家庭劇院

    HTS5593/40

    渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效

    在家享受劇院級的震撼感動！配備雙低音管的喇叭提升您的家庭娛樂體驗，展現強勁的 1000 瓦環繞音效，再加上 3D 藍光光碟播放功能，讓您沈浸在動人的畫面中。 查看所有優點

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    5.1 聲道家庭劇院

    渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效

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      杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效

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      杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

      支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

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      在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

      HDMI 集線器可連接 HDMI 裝置，帶來絕佳影音效果

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      HDMI 集線器提供額外的 HDMI 埠，方便您將其他裝置 (如家用遊樂器主機或 HD 機上盒) 連接到您的家庭劇院系統。透過 HDMI 集線器連接裝置，您就可以將高解析度的影音效果帶進您所有的娛樂體驗中。

      可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

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      配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選影片之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機/平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。

      觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制

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      只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。

      無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

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      無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

      1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

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      技術規格

      • 音效

        等化器設定
        • 遊戲
        • 影片
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        加強音效
        • 自動音量調整器
        • 杜比數位 Prologic II
        • Double Bass 音效
        • FullSound
        • 夜間模式
        • 環繞立體聲
        • 高音及低音控制
        音效系統
        • 杜比數位 5.1
        • 杜比數位 Plus
        • 杜比 True HD
        • DTS 數位環繞
        • DTS-HD 高解析度音效
        • DTS-HD Master Audio
        中置喇叭輸出功率
        166 W
        重低音喇叭輸出功率
        166 W
        Tallboy 喇叭輸出功率
        4 x 166 W
        總功率 RMS @ 30% THD
        1000  W

      • 喇叭

        喇叭類型
        • 1 個中置喇叭
        • 4 個 Tallboy 喇叭
        中置喇叭驅動器
        1 個 3" 全音域低音喇叭
        中置喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
        1 個 3" 全音域低音喇叭
        Tallboy 喇叭頻率範圍
        150-20k  Hz
        Tallboy 喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 連線

        前方連接
        • 高速 USB
        • Music iLINK
        後方連接
        • AUX 輸入
        • Click-fit 喇叭接頭
        • 複合視訊 (CVBS) 輸出
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入
        • 乙太網路
        • FM 天線插孔
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • HDMI 輸入 2
        • iPod/iPhone 擴充基座插孔
        • SD/SDHC 記憶卡插槽
        • Wi-Fi USB 插槽
        • 無線後置音訊
        Smart TV
        • MyRemote
        • Net TV
        • SimplyShare

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 支援 21:9 格式字幕
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音訊輸入對應
        • 動態對嘴同步
        • 單鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道 (ARC)
        • 內容類型
        • Deep color

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        預設頻道數目
        40
        RDS
        電台名稱

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        音訊
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        圖片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        視訊
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320kbps

      • 視訊播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 靜態相片播放

        壓縮格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 循序 JPEG
        • PNG
        畫面增強
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 畫面/顯示

        畫面增強
        • HD (720p、1080i、1080p/每秒 24 個畫面)
        • 循序掃描
        • 影像升級

      • 電源

        耗電量
        105  W
        電源供應器
        • 220-240V
        • 50Hz
        待機消耗功率
        < 0.5 W

      • 永續性

        包裝
        電子格式使用者手冊

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        435 x 45 x 330  mm
        主機重量
        3.69  kg
        中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        223 x 102 x 80  mm
        中置喇叭重量
        0.57  kg
        中置喇叭纜線長度
        2  m
        前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        100 x 1092 x 65  mm
        前置喇叭重量
        0.82  kg
        前置喇叭纜線長度
        4  m
        後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        100 x 1092 x 65  mm
        後置喇叭重量
        0.82  kg
        後置喇叭纜線長度
        10  m
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        178 x 303 x 343  mm
        重低音喇叭纜線長度
        3  m
        包裝 (寬 x 高 x 深)
        668 x 400 x 534  mm
        產品含包裝重量
        23.28  kg
        重低音喇叭重量
        3.9  kg

      • 配件

        相容配件
        • DCK3061 iPod/iPhone 擴充基座
        • RWSS5512 無線後置模組
        附配件
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全和法律手冊
        • 註冊商標聲明書
        • 全球保固手冊

      • 產品規格

        纜線長度
        0  cm
        深度
        34.3  cm
        高度
        5.55  cm
        重量
        3.31  kg
        寬度
        43.5  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        40  cm
        EAN
        87 12581 67329 1
        總重
        23.2  kg
        高度
        53.4  cm
        淨重
        20.1  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        3.1  kg
        貨架放置類型
        平置
        寬度
        66.8  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 67329 1
        總重
        23.2  kg
        高度
        53.4  cm
        長度
        66.8  cm
        淨重
        20.1  kg
        包裝數
        1
        皮重
        3.1  kg
        寬度
        40  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全和法律手冊
      • 註冊商標聲明書
      • 全球保固手冊

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