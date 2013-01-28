在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
HDMI 集線器可連接 HDMI 裝置，帶來絕佳影音效果
HDMI 集線器提供額外的 HDMI 埠，方便您將其他裝置 (如家用遊樂器主機或 HD 機上盒) 連接到您的家庭劇院系統。透過 HDMI 集線器連接裝置，您就可以將高解析度的影音效果帶進您所有的娛樂體驗中。
可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統
配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選影片之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機/平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.