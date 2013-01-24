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試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能協助清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。
薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。
薄型彎角噴嘴經過精心設計，能輕鬆清理難以清潔的部位
使用簡單
內附配件
清潔效能