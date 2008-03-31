Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質

享受最高品質影像，免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱爲「光點」的缺陷。少量光點曾被認爲是大規模生産 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。