可攜式 DVD 播放器 PET1031/98
旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
在飛利浦 PET1031 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。SD 記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附車用支架。
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旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
在飛利浦 PET1031 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。SD 記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附車用支架。
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旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性 播放時間長達 5 小時 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。
DivX® Ultra，強化 DivX® 媒體檔案的播放功能
DivX® Ultra 將 DivX® 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案
多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。
高解析度 10.2 吋 TFT 液晶顯示器，帶來出色觀賞感受
高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。
以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影
展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。
內建優質立體聲喇叭
立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。
180 度旋轉螢幕，提供更高的觀賞範圍彈性
180 度旋轉螢幕，給您觀賞電影和相片的最佳視角。螢幕可旋轉或上下調整，減少反光，讓您取得最佳的觀賞視角。
USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽
使用 USB 2.0，以高速和便利的方式存取更多功能，傳輸相片、視訊和 MP3 音樂檔案。透過將 SD 記憶卡插入內建的 SD 記憶卡插槽，您也可以存取更多的功能，以便在您的飛利浦播放機上儲存相片、視訊和 MP3 音樂檔案。
智慧型車用支架讓使用更便利
要隨時享受娛樂，為何不把您的可攜式 DVD 播放機帶著走？這款獨特的車用支架系統讓您使用更便利，播放機不使用時，以快速拆卸臂即可輕鬆拆下。有了車用支架組，您可以隨時取下攜式 DVD 播放機，不論到哪裡都可以如影隨形。
Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
享受最高品質影像，免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱爲「光點」的缺陷。少量光點曾被認爲是大規模生産 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
250mW RMS (內建喇叭) 輸出功率 (RMS)
10mW RMS (耳機) 訊噪比
>80dB (輸出)、>76dB (耳機)、>62dB (內建揚聲器)
連線
AV 輸出
複合端子 (CVBS) x1 直流電輸入
9~12V USB
是 其他連接 耳機插孔
3.5 公釐的立體聲耳機 SD/MMC 記憶卡插槽
是
便利
電池充電指示
是 防震
是
功率
電池類型
內建電池
配件
交流/直流變壓器
DC-in 9~12V；110-240v、50/60Hz 纜線
A/V 纜線一條、S 視訊纜線一條、色差視訊纜線一條 附配件 遙控器
AY5507 薄型遙控器 使用手冊
英文 車用組件
點煙器轉接器，12 伏特直流電 智慧型車用支架
一組
尺寸
紙箱數量
3 包裝外箱厚度
145
mm 產品厚度
188
mm 包裝高度
282
mm 包裝類型
D-box 包裝寬度
336
mm 紙箱深度
460
mm 紙箱重量
9
kg 紙箱高度
305
mm 產品寬度
270
mm 紙箱寬度
350
mm 產品高度
32
mm 產品重量
1.3
kg
音訊播放
壓縮格式 播放媒體
CD
MP3-CD
CD-R
CD-RW
WMA-CD MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps 支援的檔案系統 WMA 位元傳輸速率
32 - 192 kbps
畫面/顯示
對角畫面尺寸 (吋)
10.2
吋 實際可視範圍
222.0 X 133.2 公釐 對比率 (一般)
250:1 液晶面板類型
抗眩光偏光板 顯示畫面類型
LCD TFT 反應時間 (一般)
30
ms 亮度
200
cd/m² 點距
0.1905 (寬) × 0.1905 (高) 公釐 解析度
800 (寬) x 480 (高) x 3 (RGB)
視訊播放
播放媒體
DVD
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW
SVCD
VCD
CD
CD-R/CD-RW
MP3-CD
WMA
相片光碟 壓縮格式 光碟播放模式
OSD
A-B 段重複播放
視角選擇
光碟功能表
快速倒帶
快速快轉
重複播放
隨機播放
慢速倒帶
慢速快轉
縮放 視訊光碟播放系統 內容物
箱內其他物品 智慧型車用支架 車用組件 轉接器 遙控器 視訊纜線 S 視訊纜線
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