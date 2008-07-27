9 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器 (16:9 寬螢幕格式)

彩色 LCD 顯示器使影像栩栩如生，以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。