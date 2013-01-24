搜尋關鍵字
您的刮鬍刀，您的刮鬍體驗，
盡在 Prestige 系列與您。
每個人的肌膚狀況都是獨一無二的。Series 7000 是世界上第一款專為敏感肌膚而設的個人化刮鬍解決方案。刮鬍刀和已連接的 GroomTribe 應用程式具備多種功能，讓您享受舒適刮鬍效果。
簡單的指示燈可顯示應用程式內的通知訊息、電池剩餘電量、清潔提示等，讓您充分利用刮鬍刀。
要獲得潔淨的刮鬍效果其實甚為困難，特別是擁有敏感皮膚的男士：他們更容易皮膚泛紅、有灼熱感，更長期受到毛髮倒生問題威脅。但如果步驟恰當的話，用 Series 7000 緊貼刮鬍不會造成皮膚問題。
何謂潔淨的刮鬍效果？
在開始之前，讓我們先定義目標。潔淨的刮鬍效果是指沒有鬍鬚、沒有鬚根，皮膚光滑乾淨得引人注目。準備好了嗎？以下是在幾分鐘內潔淨刮鬍的方法。
濕刮或乾刮？
使用刮鬍刀乾刮時比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕刮的話，只要您記得使用刮鬍泡，便可享清爽順滑的刮鬍體驗。皮膚敏感的你，雖然一開始可能會顯得手足無措，但好在現在有好幫手可助你一臂之力。
刮鬍建議
GroomTribe 應用程式的個人刮鬍計劃包含有關如何達到最佳刮鬍體驗的量身建議。其引導式刮鬍程序持續增強您的刮鬍技巧，而同步的刮鬍功能會根據您的長期刮鬍數據來調整給您的建議。
步驟 1. 保持皮膚涼爽
在開始刮鬍前，請先徹底洗淨臉部。然而，請勿在刮鬍前沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以刮鬍。請確保皮膚乾爽，然後才進行下一步。
步驟 2. 緊貼皮膚但輕輕使力即可
Series 7000 可以刮乾淨三日鬍。如果臉部毛髮較長，請先修剪。如使用濕刮方式（包括淋浴時刮鬍），請塗上刮鬍泡或刮鬍凝膠，並使用打圈方式開始刮鬍。
在第一輪時，順著臉部毛髮生長的方向刮鬍，稍後再逆著紋理刮，以刮得更貼臉。如果您的皮膚特別敏感，請一直順著紋理刮鬍。
為了使刮鬍過程更輕鬆，請用手輕拉皮膚，但切勿過度拉伸皮膚。您無需太用力也能得到貼臉刮鬍效果，因此盡量不要太大力將刮鬍刀壓在皮膚上。
刮鬍刀也會發揮其功能，感應您的鬍鬚濃密，並自動調節電力，以更有效刮乾淨鬍鬚濃密的部位。這樣您便不需要在相同部位來回數次，從而有助減少對皮膚造成刺激的機會。
如果是濕刮的話，需要每隔 10-15 秒沖洗刮鬍刀頭，以沖走積聚的刮鬍泡或刮鬍凝膠，以及可能會阻礙刮鬍刀順暢移動的死皮、毛髮和污垢。
步驟 3. 呵護皮膚
現在要進行刮後修護。用溫水潑濕臉部，輕輕拍乾，然後視乎需要塗抹一些鬚後水或保濕霜。沖洗刮鬍刀的刀頭，讓其風乾。
大功告成了。只要遵循這些步驟，您便能將鬍鬚連鬚根徹底刮淨，清爽乾淨地出門。而在沒有特別活動的平常日子裡，您可以嘗試有型帥氣的鬚根造型。
還沒有您的個人刮鬍計劃嗎？
聆聽切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、刮鬍後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。而與多位皮膚科醫生共同研發的應用程式在連接後，可在您每次刮鬍時追蹤您的刮鬍技巧和皮膚進展。
下載並配對 iOS 或 Android 版的 GroomTribe 應用程式即可開始使用。
於 App store 免費下載
於 Google Play 免費下載
要確定使用刮鬍泡或是乾刮更適合自己的獨特肌膚，個人刮鬍計劃便是最佳方法。無論您知道那種方法最適合自己，這裡有關貼服刮鬍效果提醒，適用於濕刮或乾刮，讓您不必妥協，且肌膚感覺十分舒適。
1. 預先修剪
使用刮鬍刀乾刮時比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕刮的話，只要您記得使用刮鬍泡，便可享清爽順滑的刮鬍體驗。開始掌握正確刮鬍方法時可能顯得手足失措，特別是屬於敏感皮膚的您，可幸現在有好幫手。
2. 清潔皮膚
如果您不使用刮鬍泡的話，最重要是在開始刮鬍前弄乾皮膚，因為濕潤的皮膚會妨礙刮鬍刀在臉上順滑移動。如果您剛淋浴或洗臉，請至少等 5 分鐘以待皮膚乾透後才開始刮鬍。
如果是濕刮時，最好是從徹底洗淨臉部開始，但謹記不要沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以刮鬍。在開始刮鬍前，只需塗上刮鬍泡沫或刮鬍啫喱即可。
3. 舒適刮鬍方法
不論濕刮或乾刮，Series 7000 BeardAdapt 感應器會檢查您的鬍鬚密度，並自動為您選擇最舒適的刮鬍設定。您亦可以手動選擇設定，但刮鬍刀及已連接的 GroomTribe 應用程式的設計已具備此功能。
4. 打圈動作刮鬍
只需輕微用力（太用力壓在臉部會增加摩擦，更易刺激皮膚），以小的打圈動作刮鬍，並在敏感皮膚部位放慢刮鬍速度，慢慢來刮去臉上鬍鬚。
5. 最後修整
您已經在整個臉部刮鬍一次，現在可更貼臉作最後修整。使用一點力壓著皮膚並逆著紋理刮。正如之前所說，在敏感部位刮鬍時應格外小心。
6. 難以刮除的毛髮
刮鬍時不使用刮鬍膏，可更容易看到刮鬍刀難以刮除的毛髮。如果刮鬍時使用刮鬍膏，只要用手輕拉皮膚以扯起毛髮，便可刮除頑固和長在難以觸及部位的鬚根。
7. 鬢角
鬢角的長度和造型由您決定，但現在您可以使用 Series 7000 修毛器或造型器配件修剪鬢角。
8. 鬚後保養
最後是刮鬍後的保養。塗上鬚後水或鬚後乳霜加強刮鬍後的清新感覺，完成刮鬍了，您已整裝待發迎接新的一天。
提提您：定期刮鬍習慣可以幫助皮膚適應刮鬍刀，即是說，您可以達到更好的刮鬍效果。同時，不要忘記最重要的刮鬍後清潔工作。使用大量溫水清洗刮鬍刀，然後輕輕瀝乾水份並放平風乾。
還沒有您的個人刮鬍計劃嗎？
聆聽切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、刮鬍後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。而與多位皮膚科醫生共同研發的應用程式在連接後，可在您每次刮鬍時追蹤您的刮鬍技巧和皮膚進展。
下載並配對 iOS 或 Android 版的 GroomTribe 應用程式即可開始使用。
於 App store 免費下載
於 Google Play 免費下載
刮鬍後清潔刮鬍刀，以獲得最佳效能和確保衛生。
爲了獲取最大效能，請每兩年更換您的刮鬍刀頭。
iPhone 兼容性：
· iPhone 6S 及更新型號
· iOS 11 及更新版本
Android 兼容性：
· 只限手機，尺寸 4.5 吋以上
· 作業系統版本 6.0 以上，藍牙版本 4.1 以上
· 從 App Store 下載 GroomTribe 應用程式。
· 確定已開啟智能手機上的藍牙功能。
· 打開智能手機的應用程式。
· 按照應用程式的說明建立連接。
注意：確保藍牙和互聯網連接穩定，以充分體驗應用程式的好處。
未能成功將手機與 Philips Series 7000 刮鬍刀連接的原因很多，以下是最常見的原因及其解決方案。
· 使用錯誤的藍牙版本
Philips Series 7000 刮鬍刀使用藍牙 4.1 或更新版本。確保您的手機可支援此版本（或更新版本），以便連接至刮鬍刀。此外，在配對手機與刮鬍刀前，請開啟手機上的藍牙功能。
· 手機不兼容
在下載 GroomTribe 應用程式前，請檢查您的手機兼容性。應用程式只適用於使用 iOS 10 或更新版本軟件的 iPhone 5S（或更新型號）手機。
而 Android 用戶，應用程式只適用於 Android 6（Marshmallow）或更新版本，以及只限手機，尺寸大於 4.5 吋。
· 手機距離刮鬍刀太遠
手機需要靠近 Philips Series 7000 刮鬍刀才能配對。確保手機與刮鬍刀的距離不超過 3 米。
· 重設刮鬍刀和應用程式的連接
如果按照上述建議操作，但仍無法將應用程式連接至手機，則可以按照以下步驟嘗試重設連接：1. 取消配對刮鬍刀：長按刮鬍刀的開/關按鈕 10 秒鐘，以取消與應用程式的連接。用戶界臉的通知符號開始緩慢閃爍。2. 取消配對手機：前往手機上的「設定」並選擇藍牙，然後選擇刮鬍刀 S79XX 並按「忘記」或「取消配對」。
注意：這些說明可能因智能手機型號而異。請查看您的手機使用手冊以獲取更多資訊。如果已嘗試上述建議，但仍無法解決此問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心獲取進一步支援。
刮鬍刀顯示中的符號為：
· 通知符號
· 敏感刮鬍設定 - XS（特別敏感）
· 敏感刮鬍設定 - S（敏感）
· 清潔提示
· 旅行鎖符號
· 拔下使用提醒
· 電池電量指示燈
* Apple、Apple 標誌、iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。
* Andriod 是 Google Inc. 的商標
* Google Play 及 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標
* Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有的註冊商標，Koninklijke Philips N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。