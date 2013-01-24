要獲得潔淨的刮鬍效果其實甚為困難，特別是擁有敏感皮膚的男士：他們更容易皮膚泛紅、有灼熱感，更長期受到毛髮倒生問題威脅。但如果步驟恰當的話，用 Series 7000 緊貼刮鬍不會造成皮膚問題。



何謂潔淨的刮鬍效果？

在開始之前，讓我們先定義目標。潔淨的刮鬍效果是指沒有鬍鬚、沒有鬚根，皮膚光滑乾淨得引人注目。準備好了嗎？以下是在幾分鐘內潔淨刮鬍的方法。

濕刮或乾刮？

使用刮鬍刀乾刮時比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕刮的話，只要您記得使用刮鬍泡，便可享清爽順滑的刮鬍體驗。皮膚敏感的你，雖然一開始可能會顯得手足無措，但好在現在有好幫手可助你一臂之力。



刮鬍建議

GroomTribe 應用程式的個人刮鬍計劃包含有關如何達到最佳刮鬍體驗的量身建議。其引導式刮鬍程序持續增強您的刮鬍技巧，而同步的刮鬍功能會根據您的長期刮鬍數據來調整給您的建議。



步驟 1. 保持皮膚涼爽

在開始刮鬍前，請先徹底洗淨臉部。然而，請勿在刮鬍前沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以刮鬍。請確保皮膚乾爽，然後才進行下一步。

步驟 2. 緊貼皮膚但輕輕使力即可



Series 7000 可以刮乾淨三日鬍。如果臉部毛髮較長，請先修剪。如使用濕刮方式（包括淋浴時刮鬍），請塗上刮鬍泡或刮鬍凝膠，並使用打圈方式開始刮鬍。



在第一輪時，順著臉部毛髮生長的方向刮鬍，稍後再逆著紋理刮，以刮得更貼臉。如果您的皮膚特別敏感，請一直順著紋理刮鬍。



為了使刮鬍過程更輕鬆，請用手輕拉皮膚，但切勿過度拉伸皮膚。您無需太用力也能得到貼臉刮鬍效果，因此盡量不要太大力將刮鬍刀壓在皮膚上。



刮鬍刀也會發揮其功能，感應您的鬍鬚濃密，並自動調節電力，以更有效刮乾淨鬍鬚濃密的部位。這樣您便不需要在相同部位來回數次，從而有助減少對皮膚造成刺激的機會。



如果是濕刮的話，需要每隔 10-15 秒沖洗刮鬍刀頭，以沖走積聚的刮鬍泡或刮鬍凝膠，以及可能會阻礙刮鬍刀順暢移動的死皮、毛髮和污垢。



步驟 3. 呵護皮膚

現在要進行刮後修護。用溫水潑濕臉部，輕輕拍乾，然後視乎需要塗抹一些鬚後水或保濕霜。沖洗刮鬍刀的刀頭，讓其風乾。



大功告成了。只要遵循這些步驟，您便能將鬍鬚連鬚根徹底刮淨，清爽乾淨地出門。而在沒有特別活動的平常日子裡，您可以嘗試有型帥氣的鬚根造型。



還沒有您的個人刮鬍計劃嗎？

聆聽切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、刮鬍後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。而與多位皮膚科醫生共同研發的應用程式在連接後，可在您每次刮鬍時追蹤您的刮鬍技巧和皮膚進展。



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