搜尋關鍵字

飛利浦支援

我可以用飛利浦健康氣炸鍋製作哪些食物？

發表於 2024 年 10 月 16 日
飛利浦健康氣炸鍋是多功能的烹飪產品，可讓您烹煮各式各樣的食材和美味的料理。若要瞭解您可以使用飛利浦健康氣炸鍋烹調哪些類型的食物，請閱讀以下文章。
Play Pause

可使用健康氣炸鍋料理的食物

飛利浦健康氣炸鍋提供油炸、烘烤、燒烤、烘焙、烘烤等超多調理方式。還能料理冷凍食品，並為食物成品重新加熱，十分方便。請查看下列資訊以瞭解詳情：

肉類和魚類料理：使用飛利浦健康氣炸料理雞肉、牛肉、魚類，以及其他通常以油炸、燒烤或烘烤方式來烹調的多數菜餚時，成果都能美味可口。您也可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理裹粉食物，只要在自製的麵包粉中加入少許的油即可。

蔬菜：所有可以燒烤的蔬菜 (例如櫛瓜、玉米棒或甜椒) 都可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理。

冷凍食品：冷凍點心可直接放入飛利浦健康氣炸鍋中料理。在將冷凍食材放入產品前，不需要先解凍。冷凍食材需要稍微久一點的料理時間，但這並不會影響成果。溫度設定鈕可讓您為每種食材選擇最佳設定。

烘焙點心：您可以使用飛利浦健康氣炸鍋製作蛋糕、塔派、馬芬，以及麵包或自製披薩。

請注意：
使用健康氣炸鍋網籃合用的烤盤，可以烹調千層麵等砂鍋或燉鍋料理。
前一天吃剩的披薩或麵包捲等剩菜，也能完全重新加熱，再次變得酥脆。

下載 HomeID 應用程式以取得美味食譜

您可以在 HomeID 應用程式中找到適用於飛利浦健康氣炸鍋的美味食譜。您可以透過 Apple 或 Google Play 的 App Store 下載 HomeID。在行動裝置上前往偏好的 App Store，並搜尋 HomeID 或掃描下方的 QR 碼。如需有關 HomeID 的更多資訊，請按一下 www.home.id/app。
QR 應用程式

此頁面的資訊適用於下列機型： NA221/10 , NA322/00 , NA221/00 , NA231/00 , HD9742/62 , HD9651/62 , HD9742/22 , HD9252/91 , HD9252/01 , HD9642/22 , HD9940/00 , HD9980/20 , HD9980/50 , HD9911/90 , HD9240/93 , HD9904/00 , HD9910/50 , HD9240/33 , HD9230/25 , HD9230/55 , HD9220/25 , HD9220/43 , HD9925/00 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

常見問題集

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

尋找其他項目？

探索所有飛利浦支援選項

支援首頁

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。