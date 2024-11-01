飛利浦健康氣炸鍋是多功能的烹飪產品，可讓您烹煮各式各樣的食材和美味的料理。若要瞭解您可以使用飛利浦健康氣炸鍋烹調哪些類型的食物，請閱讀以下文章。

可使用健康氣炸鍋料理的食物

飛利浦健康氣炸鍋提供油炸、烘烤、燒烤、烘焙、烘烤等超多調理方式。還能料理冷凍食品，並為食物成品重新加熱，十分方便。請查看下列資訊以瞭解詳情：



肉類和魚類料理：使用飛利浦健康氣炸料理雞肉、牛肉、魚類，以及其他通常以油炸、燒烤或烘烤方式來烹調的多數菜餚時，成果都能美味可口。您也可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理裹粉食物，只要在自製的麵包粉中加入少許的油即可。



蔬菜：所有可以燒烤的蔬菜 (例如櫛瓜、玉米棒或甜椒) 都可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理。



冷凍食品：冷凍點心可直接放入飛利浦健康氣炸鍋中料理。在將冷凍食材放入產品前，不需要先解凍。冷凍食材需要稍微久一點的料理時間，但這並不會影響成果。溫度設定鈕可讓您為每種食材選擇最佳設定。



烘焙點心：您可以使用飛利浦健康氣炸鍋製作蛋糕、塔派、馬芬，以及麵包或自製披薩。



請注意：

使用健康氣炸鍋網籃合用的烤盤，可以烹調千層麵等砂鍋或燉鍋料理。

前一天吃剩的披薩或麵包捲等剩菜，也能完全重新加熱，再次變得酥脆。