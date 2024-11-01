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為什麼我必須搖晃放在飛利浦健康氣炸鍋中的食物？

發表於 2023 年 12 月 12 日
搖晃飛利浦健康氣炸鍋網籃的食物，可確保空氣在多層堆疊時循環流動。這麼做時也可以順便檢查食材的顏色和烹調進度，達到更均勻的烹調成品。

我需要搖晃哪些食材？多久一次？

超過一層以上的所有氣炸食材，都需要在烹調過程中搖晃 (翻面或攪拌)，以確保獲得均勻的烹調成品。

我們建議搖晃的食物類型範例包括：
  • 薯條
  • 馬鈴薯類點心
  • 雞塊
  • 雞翅

請注意： 
  • 易碎的食物在氣炸時不應放置超過一層，因為搖晃會損壞它。
  • 當網籃裝滿冷凍薯條的建議最大容量時，請至少搖晃 3 至 4 次，讓所有食物均勻受熱。
  • 健康氣炸鍋中放入的食物越多，搖晃的頻率就應越高。

如何搖晃食材？

若要搖晃食材，請從產品 (及/或炸鍋 (若有)) 取出網籃，並在水槽上方搖晃網籃。接著將網籃放回炸鍋內，並將它們推回產品中。

搖晃時務必讓食材均勻混合，上下層必須倒過來，才能炸得均勻。
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搖晃提醒僅限 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352

以下資訊僅適用於 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352 型號。

使用預設設定、自動烹調程式或智慧主廚程式 (取決於您的健康氣炸鍋型號) 烹調時，某些健康氣炸鍋型號會在您需要搖晃食物時，發出嗶聲通知您。您可以在使用手冊中找到更多有關此功能的資訊，您也可以在 www.philips.com/support 加以檢視和下載。您可以在產品底部的貼紙上找到健康氣炸鍋的型號。


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