您可以在飛利浦健康氣炸鍋中使用任何適合燒烤/烘焙/烘烤或油炸的油。此外，您也可以使用動物油脂。

備註：請勿使用冷壓油，因為它在高溫下會燒焦。

如果您想為食物添加油，則必須在開始氣炸之前先將油加到食材上，而不是放進健康氣炸鍋中。

如要在自製馬鈴薯料理 (例如薯條) 中加入油，請依照下列步驟操作：

1.將馬鈴薯去皮，然後切偏好的形狀。

2.將馬鈴薯浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。

3.將半大匙的油放入碗中。將馬鈴薯放入碗中，混合直到馬鈴薯都裹上油。

4.用鏟杓或手，將馬鈴薯放入健康氣炸鍋的網籃中。

若要將油加到較大的食材中 (例如雞腿或肉類)：

1.如有必要，請用廚房紙巾拍乾食物表層。

2.將油輕輕刷在食物表層上，或使用噴油瓶。只裹 1 層油即可。在熱氣炸食的過程中，多餘的油會滴到健康氣炸鍋的炸鍋裡。

若要在自製裹粉料理中加入油：

在給食物裹粉之前，先將一些油拌到麵包粉中，或在裹粉後於表層噴/刷上一些油。

秘訣：您也可以醃漬肉類或家禽肉，而非將油刷在表層上。

備註：唯有使用未經事先處理的新鮮食材 (例如新鮮去皮的馬鈴薯或雞肉) 烹調自製菜餚時，才需要加油。加油會在未經處理的食物上產生酥脆外層並提升口感。