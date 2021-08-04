主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1
飛利浦
取得確切所需的支援
在尋找您產品適用的特定解決方案嗎？
在此尋找您的型號

如何在飛利浦健康氣炸鍋中使用油

如想知道哪種油可用於飛利浦健康氣炸鍋及其烹調的方式，請查看下方的答案。

在飛利浦健康氣炸鍋中使用油的說明

您可以在飛利浦健康氣炸鍋中使用任何適合燒烤/烘焙/烘烤或油炸的油。此外，您也可以使用動物油脂。

備註：請勿使用冷壓油，因為它在高溫下會燒焦。

如果您想為食物添加油，則必須在開始氣炸之前先將油加到食材上，而不是放進健康氣炸鍋中。

如要在自製馬鈴薯料理 (例如薯條) 中加入油，請依照下列步驟操作：

1.將馬鈴薯去皮，然後切偏好的形狀。
2.將馬鈴薯浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。
3.將半大匙的油放入碗中。將馬鈴薯放入碗中，混合直到馬鈴薯都裹上油。
4.用鏟杓或手，將馬鈴薯放入健康氣炸鍋的網籃中。

若要將油加到較大的食材中 (例如雞腿或肉類)：

1.如有必要，請用廚房紙巾拍乾食物表層。
2.將油輕輕刷在食物表層上，或使用噴油瓶。只裹 1 層油即可。在熱氣炸食的過程中，多餘的油會滴到健康氣炸鍋的炸鍋裡。

若要在自製裹粉料理中加入油：

在給食物裹粉之前，先將一些油拌到麵包粉中，或在裹粉後於表層噴/刷上一些油。

秘訣：您也可以醃漬肉類或家禽肉，而非將油刷在表層上。

備註：唯有使用未經事先處理的新鮮食材 (例如新鮮去皮的馬鈴薯或雞肉) 烹調自製菜餚時，才需要加油。加油會在未經處理的食物上產生酥脆外層並提升口感。

疑難排解

應用程式 (2)
電源/ 充電 / 電池壽命 (1)
產品使用與結果 (2)
溫度問題 (1)
噪音 (1)

依產品號碼搜尋。

搜尋關鍵字
建議結果
    我要如何找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這項產品。請檢查您是否填入正確的型號。型號為英文字母加上數字的組合 (例如 HX9903、SP9820)。若無法透過型號找到產品，建議您與我們的客戶服務中心聯絡。
    「{words}」的搜尋結果 (共 {number} 項產品)

    我們在您所選的國家/地區以外找到 {number} 項產品，可能不適用本地促銷活動。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到不只一件產品。

    請根據產品號碼後 2 碼選擇您的型號，例如 RQ1280/21。

    產品圖片

    產品說明

    型號

    返回所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    持續追蹤產品保固範圍

    體驗返還現金、禮品及特殊優惠等好康

    輕鬆存取產品支援

    註冊您的產品