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飛利浦健康氣炸鍋的用油方式和時機為何？

發表於 2024 年 10 月 16 日
雖然飛利浦健康氣炸鍋不需要油即可烹調和油炸食物，但在準備新鮮食材時 (如新鮮去皮的馬鈴薯或雞肉) 直接加入油的話，可以製作出酥脆外層，提升料理的整體風味。
備註：請勿將油倒入健康氣炸鍋的炸鍋中。

使用何種類型的油品

您可以在飛利浦健康氣炸鍋中使用任何適合燒烤/烘焙/烘烤或油炸的油。此外，您也可以使用動物油脂。

請注意
  • 只能將油加入食材，不可直接放進健康氣炸鍋的炸鍋。
  • 冷凍薯條、雞塊、春捲等預炸好的食物，不需要額外的油。
  • 請勿使用冷壓油，因為它在高溫下會燒焦。
將油加入自製馬鈴薯料理 (例如薯條)：
  1. 將馬鈴薯去皮，然後切偏好的形狀。
  2. 將馬鈴薯浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。
  3. 將半大匙的油放入碗中。將馬鈴薯放入碗中，混合直到馬鈴薯都裹上油。
  4. 用鏟杓或手，將馬鈴薯放入健康氣炸鍋的網籃中。

將油加入較大的食材 (例如雞腿或肉類)：
  1. 如有必要，請用廚房紙巾拍乾食物表層。
  2. 將油輕輕刷在食物表層上，或使用噴油瓶。只裹 1 層油即可。在熱氣炸食的過程中，多餘的油會滴到健康氣炸鍋的炸鍋裡。

將油加入自製裹粉料理：
在給食物裹粉之前，先將一些油拌到麵包粉中，或在裹粉後於表層噴/刷上一些油。

提示：您也可以醃漬肉類或家禽肉，而非將油刷在表層上。


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