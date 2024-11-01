雖然飛利浦健康氣炸鍋不需要油即可烹調和油炸食物，但在準備新鮮食材時 (如新鮮去皮的馬鈴薯或雞肉) 直接加入油的話，可以製作出酥脆外層，提升料理的整體風味。
備註：請勿將油倒入健康氣炸鍋的炸鍋中。
飛利浦健康氣炸鍋的用油方式和時機為何？
發表於 2024 年 10 月 16 日
使用何種類型的油品
您可以在飛利浦健康氣炸鍋中使用任何適合燒烤/烘焙/烘烤或油炸的油。此外，您也可以使用動物油脂。
請注意：
將油加入較大的食材 (例如雞腿或肉類)：
將油加入自製裹粉料理：
在給食物裹粉之前，先將一些油拌到麵包粉中，或在裹粉後於表層噴/刷上一些油。
提示：您也可以醃漬肉類或家禽肉，而非將油刷在表層上。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
請注意：
- 只能將油加入食材，不可直接放進健康氣炸鍋的炸鍋。
- 冷凍薯條、雞塊、春捲等預炸好的食物，不需要額外的油。
- 請勿使用冷壓油，因為它在高溫下會燒焦。
- 將馬鈴薯去皮，然後切偏好的形狀。
- 將馬鈴薯浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。
- 將半大匙的油放入碗中。將馬鈴薯放入碗中，混合直到馬鈴薯都裹上油。
- 用鏟杓或手，將馬鈴薯放入健康氣炸鍋的網籃中。
將油加入較大的食材 (例如雞腿或肉類)：
- 如有必要，請用廚房紙巾拍乾食物表層。
- 將油輕輕刷在食物表層上，或使用噴油瓶。只裹 1 層油即可。在熱氣炸食的過程中，多餘的油會滴到健康氣炸鍋的炸鍋裡。
將油加入自製裹粉料理：
在給食物裹粉之前，先將一些油拌到麵包粉中，或在裹粉後於表層噴/刷上一些油。
提示：您也可以醃漬肉類或家禽肉，而非將油刷在表層上。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。