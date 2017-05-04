為 Saeco Minuto 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。
如何為我的 Saeco Minuto 義式咖啡機除垢
應該依照何種除垢程序
Saeco Minuto 在市面上有各式各樣的機型。
- 若您的 Saeco Minuto 義式咖啡機具有一個顯示幕，請依照「除垢指示 - 含有顯示幕的 Minuto 機型」
- 若您的 Saeco Minuto 義式咖啡機沒有顯示幕，請依照「除垢指示 - 無顯示幕的 Minuto 機型」
在這裡，您可找到適用於大多數 Saeco Minuto 機種的一般除垢指示影片，指導您完成程序。
*請注意，在機器所附的使用手冊中，一定會有清楚「如何進行除垢」書面逐步指示
開始除垢循環前
- 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環
- 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止
- 請使用 Saeco / 飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑
開始之前：
- 清空滴盤
- 在除垢程序進行期間，請備妥盛水容器
- 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)
- 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)
- 若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加入清水至最低水位刻度，然後將其裝好
Saeco Minuto 的一般除垢影片
除垢指示 - **含有顯示幕**的 Minuto 機型
1) 按 MENU 按鈕，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。 按下 ESPRESSO 按鈕，開始進行除垢。 若為沒有 Menu 按鈕的機器，請按下 CALC CLEAN 按鈕，接著再選擇「CALC CLEAN」(除鈣清洗)，並按下 ESPRESSO 按鈕即可開始進行除垢。
2) 顯示幕上會顯示除垢劑符號。 具備鮮奶盒設計的機器，會先提醒您在鮮奶盒中加入清水至最低水位刻度，裝好鮮奶盒並將其流出口往右拉出 (蒸氣符號)。
3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。
4) 在水箱中加入乾淨的自來水至除鈣清洗符號或 MAX 刻度。
5) 將水箱裝回機器中。
6) 咖啡出水口與蒸氣/熱水棒/牛奶流出口下方放一個盛物碗 (根據機器有無鮮奶盒設計而定)。
7) 按下正確的按鈕以啟動除垢循環。 依據型號機種不同，您可能需要按 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，請見機器顯示應選何者。
8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 25 分鐘。
9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「無水」符號。
10) 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX 刻度，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會顯示開始沖洗符號。
11) 若機器具備鮮奶盒設計，沖洗鮮奶盒並在其中加入清水至 MIN 刻度，然後將鮮奶盒裝入機器中。 將鮮奶盒流出口往右拉出 (蒸氣符號)。
12) 將盛物碗放回原位。
13) 按下正確的按鈕以啟動沖洗循環。 依據型號機種不同，您可能需要按 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，請見機器顯示應選何者。
14) 當顯示幕上出現「準備就緒」符號時，表示沖洗循環已完成。
注意： 若顯示幕上出現「無水」符號而不是「準備就緒」符號，請重複步驟 10-13，直到顯示「準備就緒」符號為止。
您可能必須多次重複此步驟。
15) 按下正確的按鈕以退出選單。 依據型號機種不同，您可能需要按 ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS 按鈕，請見機器顯示應選何者。
16) 機器會預熱，並執行自動沖洗循環。
17) 清空滴盤後，將其放回原位。 若機器具備鮮奶盒設計，請沖洗鮮奶盒。
18) 此時即可開始使用本機器。
除垢指示 - **無顯示幕**的 Minuto 機型
1) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。
2) 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到 Max 刻度線，否則將會需要額外沖洗。) 將水箱裝回機器中。
3) 在出水口下方放一個盛物碗。
4) 按住 CALC CLEAN 按鈕 (至少 3 秒)，直到按鈕開始閃爍。 機器會啟動除垢程序。
注意： CALC CLEAN 按鈕會持續閃爍，直到除垢程序完成為止。
5) 機器現在會以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 此過程約需 25 分鐘。這段期間「除垢循環」指示燈會亮起。
6) 當「無水」指示燈持續亮起時，表示水箱是空的。
7) 清空盛物碗並將其放回原位。 取出並沖洗水箱，然後加入清水至 MAX 刻度。 將其裝回機器中。 「沖洗循環」指示燈會亮起。
8) 當 ESPRESSO 按鈕閃爍時，按下這個按鈕以啟動沖洗循環。
9) 當「無水」指示燈亮起時，表示水箱是空的。
10) 取出並沖洗水箱，然後加入清水至 MAX 刻度。 將其裝回機器中。
11) 關閉 CALC CLEAN 按鈕。 ESPRESSO 按鈕會持續亮起，「無水」指示燈與「驚嘆號」指示燈則會開始閃爍。
注意： 如果「沖洗循環」符號再次亮起，請在水箱中加水至 MAX 刻度，並重複步驟 7-10，直到「無水」指示燈與「驚嘆號」指示燈開始閃爍。 您可能必須多次重複此步驟。
12) 按下 ESPRSSO 按鈕以灌注管路。
13) ESPRESSO 和 COFFEE 按鈕會同時開始閃爍，機器會進行自動沖洗循環。
14) 清空滴盤後，將其放回原位。
15) 現在即可開始使用本機器。