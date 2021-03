1) 按 MENU 按鈕,選擇「MAINTENANCE」保養),然後確定選取「DESCALING」(除垢)。

2) 按下 OK 確認,開始進行除垢。

3) 移除可拆式水箱,並將水倒光。 若為可使用 AquaClean 的 Exprelia 咖啡機,機器的顯示幕會出現: 取出 AquaClean 濾水器。 按 OK 確定。

4) 清空內部及外部滴盤。 按 OK 確定。

5) 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 插入鮮奶盒並打開牛奶出水口。 按 OK 確定。

6) 在蒸氣/熱水棒和鮮奶盒出水口下方,放置一個容器。 按 OK 確定。

7) 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。 在水箱中加入乾淨的自來至 MAX 刻度。 按 OK 確定。

8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕會出現步驟 1/2 的除垢中畫面,同時會有指示列顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。

注意: 按下暫停按鈕,可暫停除垢循環。 若要繼續,請按下 OK 按鈕。

9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時,機器會顯示沖洗水箱與加入清水。 按 OK 確定。

10) 清空內部及外部滴盤。 按 OK 確定。

11) 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 插入鮮奶盒並打開牛奶出水口。 按 OK 確定。

12) 清空容器並將其放回原位。 按 OK 確定。

13) 開始沖洗循環。 顯示幕會出現步驟 2/2 的清洗中畫面,同時會有指示列顯示進度。

14) 當沖洗循環所需的水量全部用完時,機器會在預熱一小段時間後,顯示此螢幕並自動結束除垢程序。