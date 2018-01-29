為您的 Saeco Incanto 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。
如何為我的 Saeco Incanto 義式咖啡機除垢
Incanto 最新機型概覽
您可以在此找到 Saeco Incanto 最新機型的除垢指示：
- Incanto 機型型號： HD8911 至 HD8922
- Incanto Executive 型號： HD9712
- Incanto 的其他機種，請依照使用手冊中的指示操作
機器的型號可在檢修門內側找到。
開始除垢循環前
- 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環
- 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止
- 請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑
開始之前：
- 清空滴盤
- 在除垢程序進行期間，請備妥盛水容器
- 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)
- 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)
Incanto 除垢指示 - HD8911 至 HD8922
1) 按下 MENU 按鈕，利用 OK 按鈕選取「START CALC CLEAN」(開始除鈣清洗)。
2) 具備鮮奶盒設計的機器，會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒流出口往右拉出。
3) 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。
4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 CALC CLEAN 刻度線。
5) 將水箱裝回機器中。
6) 在蒸氣/熱水棒和出水口下方，放置一個盛物碗。
7) 按下 OK 按鈕以啟動除垢循環。
8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。
9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現水箱已空符號。
10) 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX 刻度，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會出現沖洗符號 (兩顆水滴)。
11) 若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加水至 MIN 刻度，然後將其裝入機器中。 將鮮奶盒流出口往右拉出。
12) 將盛物碗放回原位。
13) 按下 OK 按鈕，機器就會啟動沖洗循環。
14) 當顯示幕上出現「除鈣清洗完成」符號時，表示沖洗循環已完成。
重要事項： 若顯示幕上出現「水箱已空」符號而不是「除鈣清洗完成」符號，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。 重複步驟 10-13，直到「除鈣清洗完成」符號出現為止。 您可能需要這樣做幾次後，才會出現準備就緒符號。
15) 按下 OK 按鈕以退出除垢程序。
16) 機器會預熱，並執行自動沖洗循環。
Incanto Executive 除垢指示 - HD9712
1) 開啟 MENU，選擇「MAINTENANCE SETTING」(維護設定) 並選取「DESCALING CYCLE」(除垢循環)。
2) 按下 OK 確認開始進行除垢循環。
3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。
4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到 MAX 刻度線，否則將會需要額外沖洗。) 將水箱裝回機器中。
5) 按「OK」確認。
6) 打開檢修門，清空滴盤與咖啡渣盒。 將它們置回原位。
7) 按「OK」確認。
8) 在盒中加入清水至半滿，並將它裝入機器中。
9) 將鮮奶盒流出口置於沖煮位置。 按「OK」確認。
10) 在鮮奶盒流出口及咖啡出水口下方放一個盛物碗。 按「OK」確認。
11) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 這個過程大約需要 20 分鐘。
12) 當出現「RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER」(沖洗水箱與裝入清水) 訊息時，表示除垢溶液與水的混合液體已用罄。
13) 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX 刻度。 按「OK」確認。
14) 清空內部滴盤後，將其放回原位。 按「OK」確認。
15) 清空鮮奶盒，並再次在盒中加入清水至半滿，然後將它裝入機器中。 16) 將鮮奶盒流出口置於沖煮位置。 按「OK」確認。
16) 清空盛物碗並將其放回原位。 按「OK」確認。
17) 機器會啟動沖洗循環。
18) 當沖洗循環所需的水量全部用完時，即可開始使用本機器。 重要事項： 如果機器要求「RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER」(沖洗水箱與裝入清水) 兩次或三次，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。
19) 清空內部滴盤後，將其放回原位。
20) 清空與清潔鮮奶盒。
21) 隨後再用水洗淨沖煮裝置。
22) 現在即可開始使用本機器。