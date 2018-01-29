1) 按下 MENU 按鈕，利用 OK 按鈕選取「START CALC CLEAN」(開始除鈣清洗)。

2) 具備鮮奶盒設計的機器，會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒流出口往右拉出。

3) 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。

4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 CALC CLEAN 刻度線。

5) 將水箱裝回機器中。

6) 在蒸氣/熱水棒和出水口下方，放置一個盛物碗。

7) 按下 OK 按鈕以啟動除垢循環。

8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。

9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現水箱已空符號。

10) 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX 刻度，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會出現沖洗符號 (兩顆水滴)。

11) 若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加水至 MIN 刻度，然後將其裝入機器中。 將鮮奶盒流出口往右拉出。

12) 將盛物碗放回原位。

13) 按下 OK 按鈕，機器就會啟動沖洗循環。

14) 當顯示幕上出現「除鈣清洗完成」符號時，表示沖洗循環已完成。

重要事項： 若顯示幕上出現「水箱已空」符號而不是「除鈣清洗完成」符號，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。 重複步驟 10-13，直到「除鈣清洗完成」符號出現為止。 您可能需要這樣做幾次後，才會出現準備就緒符號。

15) 按下 OK 按鈕以退出除垢程序。

16) 機器會預熱，並執行自動沖洗循環。