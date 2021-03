1) 開啟 MENU,選擇「MAINTENANCE SETTING」(維護設定) 並選取「DESCALING CYCLE」(除垢循環)。

2) 按下 OK 確認開始進行除垢循環。

3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。

4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到 MAX 刻度線,否則將會需要額外沖洗。) 將水箱裝回機器中。

5) 按「OK」確認。

6) 打開檢修門,清空滴盤與咖啡渣盒。 將它們置回原位。

7) 按「OK」確認。

8) 在盒中加入清水至半滿,並將它裝入機器中。

9) 將鮮奶盒流出口置於沖煮位置。 按「OK」確認。

10) 在鮮奶盒流出口及咖啡出水口下方放一個盛物碗。 按「OK」確認。

11) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 這個過程大約需要 20 分鐘。

12) 當出現「RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER」(沖洗水箱與裝入清水) 訊息時,表示除垢溶液與水的混合液體已用罄。

13) 沖洗水箱,並在裡面加入清水至 MAX 刻度。 按「OK」確認。

14) 清空內部滴盤後,將其放回原位。 按「OK」確認。

15) 清空鮮奶盒,並再次在盒中加入清水至半滿,然後將它裝入機器中。 16) 將鮮奶盒流出口置於沖煮位置。 按「OK」確認。

16) 清空盛物碗並將其放回原位。 按「OK」確認。

17) 機器會啟動沖洗循環。

18) 當沖洗循環所需的水量全部用完時,即可開始使用本機器。 重要事項: 如果機器要求「RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER」(沖洗水箱與裝入清水) 兩次或三次,代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度,並再進行一次沖洗循環。

19) 清空內部滴盤後,將其放回原位。

20) 清空與清潔鮮奶盒。

21) 隨後再用水洗淨沖煮裝置。

22) 現在即可開始使用本機器。