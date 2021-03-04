定期為飛利浦/Saeco 義式咖啡機除垢，可確保絕佳的咖啡風味和溫度。如果 Calc/Clean 指示燈開始緩慢閃爍，就該為機器除垢。請依照步驟說明或觀看影片，瞭解如何在家中操作。
為義式咖啡機除垢時，僅可使用飛利浦除垢劑 (除垢溶液 CA6700)。
**除垢指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊，或造訪我們的 [咖啡照護] (****https://www.philips.com/coffee-care****) 頁面，觀看影片指示。**
**注意：**除垢程序最多需 30 分鐘才能完成。一旦開始此程序即無法中斷。
飛利浦/Saeco 義式咖啡機的除垢方式
為飛利浦 1200/2200/3200 系列除垢
**除垢程序：**
1.清空滴盤後放回原位
2.從機器取出經典奶泡器或 LatteGo (如有)
3.如有 AquaClean 濾水器，請從水箱中取出
4.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦除垢溶液倒進去。 將水加入水箱中的除垢溶液至 Calc / Clean 刻度，然後裝回原位。
5.在咖啡流出口與出水口下方放置一個大型盛物容器 (1.5 公升)
6.開啟機器電源
7.按住 Calc / Clean 圖示 3 秒鐘，然後按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序
8.在除垢循環期間，Calc / Clean 指示燈會閃爍，顯示除垢進行中
9.機器將開始從咖啡流出口與熱水出口流出少量的水 10.讓機器持續流出除垢溶液直到水箱清空。空水箱指示燈圖示會亮起
11.移除盛物碗
12.取出水箱，以乾淨的水沖洗
13.在水箱中裝入乾淨的水至 Calc / Clean 刻度，再放回機器中
14.將清空的盛物碗放回咖啡流出口與出水口下方，繼續進行下列沖洗程序。
**沖洗程序：**
1.按下開始/停止按鈕，啟動沖洗循環。此程序約需 3 分鐘
2.在此程序期間，控制面板上的指示燈會亮起及熄滅，代表沖洗循環進行中
3.機器停止流出水時，代表除垢程序完成
4.機器會自動開始加熱
5.飲品圖示指示燈持續亮起時，代表機器已可再次使用
6.AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器
7.在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器
1.清空滴盤後放回原位
2.從機器取出經典奶泡器或 LatteGo (如有)
3.如有 AquaClean 濾水器，請從水箱中取出
4.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦除垢溶液倒進去。 將水加入水箱中的除垢溶液至 Calc / Clean 刻度，然後裝回原位。
5.在咖啡流出口與出水口下方放置一個大型盛物容器 (1.5 公升)
6.開啟機器電源
7.按住 Calc / Clean 圖示 3 秒鐘，然後按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序
8.在除垢循環期間，Calc / Clean 指示燈會閃爍，顯示除垢進行中
9.機器將開始從咖啡流出口與熱水出口流出少量的水 10.讓機器持續流出除垢溶液直到水箱清空。空水箱指示燈圖示會亮起
11.移除盛物碗
12.取出水箱，以乾淨的水沖洗
13.在水箱中裝入乾淨的水至 Calc / Clean 刻度，再放回機器中
14.將清空的盛物碗放回咖啡流出口與出水口下方，繼續進行下列沖洗程序。
**沖洗程序：**
1.按下開始/停止按鈕，啟動沖洗循環。此程序約需 3 分鐘
2.在此程序期間，控制面板上的指示燈會亮起及熄滅，代表沖洗循環進行中
3.機器停止流出水時，代表除垢程序完成
4.機器會自動開始加熱
5.飲品圖示指示燈持續亮起時，代表機器已可再次使用
6.AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器
7.在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器
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為飛利浦 5000 系列除垢
此影片可協助您為飛利浦 5000 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
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為飛利浦 4000 與 3100 系列除垢
**除垢程序：**
1.從選單選擇「Start Calc Clean」(開始除鈣清洗)
2.按下「Cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕選擇除垢程序
3.機器會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒流出口往右拉出。
4.顯示幕會顯示除垢劑符號。
5.將整瓶飛利浦除垢溶液倒入水箱中。
6.將水倒入水箱至 **calc clean 刻度**。
7.將水箱裝回機器中。
8.在奶泡器和咖啡出口下方放一個碗
9.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動除垢循環。
顯示幕隨即顯示除垢進度。您可以按下「espresso」(義式濃縮咖啡) 按鈕暫停除垢循環。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以恢復除垢程序。
**沖洗程序：**
1.結束後，沖洗水箱，並在裡面加入清水至 **maximum 刻度**，然後裝回原位
2.顯示幕上會顯示開始沖洗符號。
3.在鮮奶盒中加水至 minimum 刻度，然後裝回原位
4.將鮮奶盒流出口往右拉出。
5.把碗放回去。
6.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動沖洗循環。
當顯示幕上出現「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號時，沖洗循環即結束。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以退出除垢程序。
**注意：**如果顯示幕上出現的是水箱符號而非「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號，請於水箱加水至 **maximum 刻度**，執行另一個沖洗循環。
1.從選單選擇「Start Calc Clean」(開始除鈣清洗)
2.按下「Cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕選擇除垢程序
3.機器會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒流出口往右拉出。
4.顯示幕會顯示除垢劑符號。
5.將整瓶飛利浦除垢溶液倒入水箱中。
6.將水倒入水箱至 **calc clean 刻度**。
7.將水箱裝回機器中。
8.在奶泡器和咖啡出口下方放一個碗
9.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動除垢循環。
顯示幕隨即顯示除垢進度。您可以按下「espresso」(義式濃縮咖啡) 按鈕暫停除垢循環。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以恢復除垢程序。
**沖洗程序：**
1.結束後，沖洗水箱，並在裡面加入清水至 **maximum 刻度**，然後裝回原位
2.顯示幕上會顯示開始沖洗符號。
3.在鮮奶盒中加水至 minimum 刻度，然後裝回原位
4.將鮮奶盒流出口往右拉出。
5.把碗放回去。
6.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動沖洗循環。
當顯示幕上出現「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號時，沖洗循環即結束。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以退出除垢程序。
**注意：**如果顯示幕上出現的是水箱符號而非「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號，請於水箱加水至 **maximum 刻度**，執行另一個沖洗循環。
為飛利浦 3000 系列除垢
此影片可協助您為飛利浦 3000 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
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為飛利浦 2100 系列除垢
此影片可協助您為飛利浦 2100 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
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其他飛利浦/Saeco 義式咖啡機機型
如果您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機為其他機型，請查閱使用手冊中的詳細除垢指示，或造訪我們的 [咖啡照護] (https://www.philips.com/coffee-care)。