定期為飛利浦/Saeco 義式咖啡機除垢，可確保絕佳的咖啡風味和溫度。如果 Calc/Clean 指示燈開始緩慢閃爍，就該為機器除垢。請依照步驟說明或觀看影片，瞭解如何在家中操作。



為義式咖啡機除垢時，僅可使用飛利浦除垢劑 (除垢溶液 CA6700)。



**除垢指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊，或造訪我們的 [咖啡照護] (**

**) 頁面，觀看影片指示。**



**注意：**除垢程序最多需 30 分鐘才能完成。一旦開始此程序即無法中斷。