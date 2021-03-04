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EP3246/84 Series 3200 全自動義式咖啡機
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Series 3200 全自動義式咖啡機

EP3246/84

我無法將沖煮裝置插入飛利浦/Saeco 義式咖啡機

如果您無法將沖煮裝置放入飛利浦/Saeco 義式咖啡機，請將沖煮裝置設定調整到中間位置，再試著將其放回

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沖煮裝置不在中間位置

嘗試插入沖煮裝置前，請確認已將其設定調整到中間位置。如要確認沖煮裝置處於中間位置，請讓沖煮裝置側邊黃色圓筒上的箭頭對齊黑色箭頭與「N」。且側邊的黃鉤需為直立位置 (參閱圖片)。

若要將沖煮裝置設定調整到中間位置，並依照下列步驟將其放回咖啡機內：
1.取出沖煮裝置，關上檢修門。將所有其他零件放回咖啡機 (滴盤/咖啡渣盒、水箱)。
2.按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，關閉機器電源。稍待片刻，直到不再聽見任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。
3.按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，開啟機器電源。在機器可供使用之前，請勿採取任何動作，如開啟檢修門或取下滴盤/水箱。
4.插入沖煮裝置前，請將其設定調整到中間位置。如要將沖煮裝置調整到中間位置，請先壓下壓桿，直到壓桿接觸到沖煮裝置的機座 (參閱圖 1)，然後檢查黃鉤是否在最上方的位置，如果沒有，請將它往上推 (參閱圖 2)
5.打開檢修門，並沿著導引軌道將沖煮裝置推回機器，直到卡入定位。
6.關閉檢修門後，將機器電源關閉後再重新開啟。

注意：指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊。

飛利浦義式咖啡機沖煮裝置

此頁面的資訊適用於下列機型： EP3246/84 , EP2220/14 , EP2231/44 , EP3246/74 , EP5310/14 , EP5365/14 , EP5361/14 , SM7581/04 , SM7685/04 , EP3360/14 , HD8921/04 , SM7581/00 , SM7685/00 , HD8652/56 , HD8911/04 , HD8924/08 , HD8927/08 , HD8847/06 , HD8650/06 , HD8651/16 , HD8768/06 , HD8869/06 , HD8769/06 , RI9840/05 , RI9841/04 , HD8761/08 , HD8751/06 , HD8753/06 , HD8930/06 , HD8838/06 , HD8856/06 , HD8833/16 , HD8854/16 , HD8743/11 , HD8743/16 , HD8745/01 , HD8745/06 , HD8837/01 , HD8837/06 , HD8944/01 , HD8944/08 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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